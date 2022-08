Fünftägige Tour ins Steinerne Meere

Die Sektion Biberach des DAV bietet vom 28. August bis zum 1. September eine fünftägige anspruchsvolle Bergtour durch den Bereich des Steinernen Meeres an. Das Steinerne Meer ist ein eindrucksvolles Karsthochplateau zwischen Watzmannmassiv, Königssee, Hagengebirge, Hochkönigstock und Hochkaltermassiv. Der größte Gebirgsstock der Berchtesgadener Alpen wirkt wie ein zu Stein gewordenes Meer mit wogenden steinernen Wellen daher auch der Name.

Mit dem Teilauto geht es nach Maria Alm bei Saalfelden (Salzburger Land), von dort weiter mit dem Bus zum Ausgangspunkt Saalfelden-Bachwinkl. Der Aufstieg zur Peter Wiechentaler Hütte erfolgt über die Steinalm (900 hm; 3,5 Std). Am nächsten Tag folgt der Übergang zum Ingolstädter Haus (680 hm; 3,5 Std). Nach einer kurzen Pause kann noch der Hausberg des Ingolstädter Hauses, der Großen Hundstod (475 hm; 2 Std.) bestiegen werden. Am dritten Tag im Steinernen Meer ist nächstes Etappenziel das tiefergelegene Kärlinger Haus am Funtensee (3 Std.). Am Nachmittag wird noch der einfache, aber aussichtsreiche Viehkogel (500 hm; 2 Std.) bestiegen. Die vierte Etappe führt uns zum Riemannhaus (600 hm; 3 Std.). Vom Riemannhaus kann man in kurzer Zeit den schönsten Gipfel des Stei-nernen Meeres, die Schönfeldspitze 2653 m, erklimmen ( 525 hm; 2 Std.) Am letzten Tag erfolgen die etwa 1300 hm Abstieg nach Maria Alm, wo das Fahrzeug steht.

Ansprechpartnerin für weitere Informationen und die Anmeldung ist Tourenleiterin Claudia Klausner, Telefon 07351 / 18 04 55. Spätester Anmeldetermin ist der 21. August.