Fünf Tage im Lechquellengebirge und auf der Biberacher Hütte

Am letzten Montag im Juli startete die DAV-Tour bei schönstem Sommerwetter ab Lech mit dem Wanderbus Richtung Zug. Von hier aus wanderte unsere achtköpfige Gruppe schweißtreibend übers Älpele 750 HM auf die Göppinger Hütte (2245m). Am nächsten Tag gingen wir bei leichtem Regen über rutschiges Gelände und Felsen in Richtung Biberacher Hütte. Pünktlich zum Starkregen um 12 Uhr fanden wir zusammen mit weiteren Wandergruppen Unterschlupf in der oberen Alpschelle. In geselliger Runde bei Kaffee und einem „Schnapserl“ vergingen die 2 Stunden Aufenthalt wie im Fluge. Nach gesamt 910 HM Abstieg und 520 HM Aufstieg kamen wir mit schweren Schuhen erst spät auf der BC Hütte (1846 m) an. Das gute Essen und die freundliche Wirtsfamilie jedoch entschädigten uns für die anstrengende Tour.

Am Mittwoch ging es bei starker Bewölkung in Richtung Braunarlspitze (2649 m). Ab dem Fürggele waren wir meist in Wolken eingehüllt und es wurde dann auch alpiner mit Schotterpfaden und teilweise Drahtseil gesicherten Kletterpassagen. Nach kräftigem Vesper auf der Braunarlspitze, leider ohne Fernsicht, ging es wieder zurück Richtung BC Hütte. Hier kamen wir nach gesamt 910 HM im Auf-und Abstieg und 13 km Strecke wieder erst kurz vor dem Abendessen an. Bei herrlichem Wetter wanderten und kletterten wir am Donnerstag auf die Hochkünzelspitze (2397 m). Die sehr gute Fernsicht auf das Alpenpanorama entschädigten uns für den Regen und die schlechte Sicht der letzten zwei Tage. Nach einer langen Pause auf dem Gipfel ginge es eher gemütlich mit weiteren Pausen zurück zur BC Hütte. Hier konnten wir endlich einmal die Terrasse mit Bewirtung genießen. Wie jeden Abend genossen wir wieder das vorzügliche Essen in geselliger Runde. Wir hatten auch hier eine gute Ausdauer und waren immer die letzten, welche zu Bett gingen.

Nach der Verabschiedung am Freitag machten wir uns auf den Weg Richtung Landsteg (1089 m). Hier begann die letzte Viertelstunde der Regen, welcher immer kräftiger wurde, und wir geschützt unter der Lawinengalerie auf den Ländlebus warteten. Dieser brachte uns dann zurück nach Lech zu unseren geparkten Autos. Damit schloss sich der Kreis, und trotz durchwachsenem Wetter endeten harmonische und erlebnisreiche Tage unter der Leitung von Moni Schumacher.