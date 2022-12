Fünf frischgebackene Landwirtschaftsmeister aus dem Kreis

Regierungspräsident Klaus Tappeser hat einer Landwirtin und 34 Landwirten aus ganz Südwürttemberg ihren Meisterbrief überreicht. Die Absolventen aus dem Landkreis Biberach sind Florian Maurer aus Uttenweiler, Alexander Schuhmacher aus Sinningen (Kirchberg/Iller), Jonas Steck aus Erolzheim, Claus Traber aus Grüningen (Riedlingen) sowie Andreas Waibel aus Hürbel (Gutenzell-Hürbel).

Vor zahlreichen Ehrengästen und den Familien der frischgebackenen Meister sagte Regierungspräsident Tappeser im Kurhaus Bad Wurzach, der Meistertitel habe in unserer Gesellschaft nach wie vor einen hohen Stellenwert. Vom Niveau her sei er im Europäischen Qualifikationsrahmen so eingeordnet wie der Bachelor-Abschluss. Diese Vergleichbarkeit der beruflichen Fortbildung mit der universitären Bildung zeige das hohe Ansehen, das die duale Ausbildung genieße. Der CDU-Politiker hob auch die markt- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen hervor und betonte die Rolle der Landwirtschaft bei der Energiewende. Er appellierte an die Jungmeister, diese Herausforderungen anzunehmen und durch profunde Öffentlichkeitsarbeit hierüber zu informieren. Auf diesem Weg könne die Landwirtschaft zu einem ihrer Leistung und Bedeutung angemessenen Bild in der Öffentlichkeit beitragen.

Tappeser bedankte sich laut der Mitteilung des Regierungspräsidiums bei allen, die die gute Aus- und Fortbildung ermöglichen und die jungen Leute auf ihrem erfolgreichen Weg zur Prüfung begleitet haben, insbesondere beim Lehrpersonal der Fachschulen für Landwirtschaft in Biberach und Ravensburg sowie den ehrenamtlichen Prüfern.