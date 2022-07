Fünf erste Plätze beim Württemberg-Cup

Beim Württemberg-Cup 2022 im Schwimmen in Schwäbisch Hall sind Bestzeiten und fünf erste Plätze der Lohn für hartes Training für Kirill Kataman und Jana Durawa (beide Jahrgang 2008) von der TG Biberach gewesen.

Kirill Kataman trat nach TG-Angaben dreimal (400 m Freistil, 100 m Freistil und 200 m Lagen) an und kam dreimal auf den ersten Platz. Über 400 m Freistil erreichte er in 5:05,37 Minuten eine neue Bestzeit. Über 100 m Freistil blieb er in 1:03,80 Minuten nur knapp über seiner Bestmarke. Jana Durawa gelang es ebenfalls zweimal auf den ersten Platz zu kommen. Sie gewann die Wettkämpfe über 400 m und 100 m Freistil. Über 400 m Freistil verbesserte sie ihren persönlichen Rekord auf 5:28,16 Minuten. Über 100 m (1:10,53) und 50 m Freistil (0:32,42) kam sie nahe an ihre Bestzeiten heran.