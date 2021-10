Führungsduo baut Vorsprung aus

In der Fußball-Kreisliga B II haben Türkspor Biberach und die SGM Tannheim/Aitrach durch Siege am 8. Spieltag den Vorsprung ausgebaut. Der Drittplatzierte FV Rot musste sich dagegen in Rißegg mit einer Punkteteilung zufrieden geben.

SGM Rot/Haslach II – Türkspor Biberach. 0:7 (0:3). Das klare Ergebnis spiegelt im Duell Schlusslicht gegen Tabellenführer den Spielverlauf und die Tabellenplatzierungen beider Teams wider. Tore: 0:1 Edis Göle (13.), 0:2, 0:3 Halil Ayan (16., 37.), 0:4, 0:6, 0:7 Ilyas Aksit (50., 79., 89.), 0:5 Ufuk Darici (67.).

SGM Tannheim/Aitrach – SGM Sießen/Wain 5:1 (2:0). Der Tabellenzweite tat sich schwerer, als es das deutliche Endergebnis aussagt. Denn lange Zeit agierte der Gast auf Augenhöhe und erwies sich als eine harte Nuss. Erst mit einem Doppelpack zum 3:0 und 4:0 brachen die Platzherren endgültig den Widerstand des Gegners. Tore: 1:0, 2:0 Jan Osterried (2., 39.), 3:0, 4:0 Adrian Miller (58., 60.), 5:0 Tobias Gümbel (87.), 5:1 Timo Kammerer (90.). Res.: 5:2.

SV Rissegg – FV Rot 1:1 (1:1). Der favorisierte FV Rot war über die gesamte Spielzeit zwar spielerisch überlegen, doch in Strafraumnähe gegen eine taktisch gut eingestellte Heimelf mit seinem Latein am Ende. Der SVR konnte sich deshalb nach dem Schlusspfiff über einen überraschenden Punktgewinn freuen. Tore: 1:0 Sebastian Lang (37.), 1:1 Alexander Thanner (45.) . Res.: 2:2.

SGM Reinstetten /Hürbel – SF Schwendi II 0:1 (0:1). Die SGM konnte in einer über weite Strecken einseitigen Partie den frühen Rückstand trotz zahlreiche Chancen nicht mehr wettmachen. Luca Letzgus nutzte in der 6. Minute einen individuellen Fehler der Platzherren konsequent zum Tor des Tages aus. Die Gäste sind durch den Sieg am Kontrahenten vorbeigezogen und belegen nun Rang vier in der Tabelle. Res.: 1:4.

SV Fischbach – TSG Achstetten II 1:1(1:1). In einer bis zum Schlusspfiff offenen Begegnung gab es auf beiden Seiten Möglichkeiten zum Siegtreffer. Doch es blieb beim leistungsgerechten Remis. Tore: 0:1 Nico Wiest (13.), 1:1 Niklas Mayer (36.).

SV Baustetten II – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II 4:0 (2:0). Der SVB II ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer am Ende den Platz als Sieger verlassen wird. Tore: 1:0 Lukas Schoch (21.), 2:0 Patrick Treder (41.), 3:0 Dominik Rodi (49.), 4:0 Florian Steinle (71.).