Führung durch Friedensausstellung

Eine etwa halbstündige Führung in der Ausstellung „Wissenschaft für den Frieden“, die noch bis 20. September im Foyer des Biberacher Rathauses zu sehen ist, wird am Samstag, 3. September, ab 11 Uhr angeboten. Die Ausstellung des Arbeitskreises Entwicklungspolitik (AKE) und des Friedensbündnisses Biberach vermittelt Einblicke in das wissenschaftliche Werk des Friedens- und Entwicklungsforschers Professor Dieter Senghaas, der mit der Stadt Biberach eng verbunden ist. Wie der AKE-Vorsitzende Alfons Siegel in einer Mitteilung schreibt, sind auch Bilder aus aus Senghaas’ Schulzeit am Wieland-Gymnasium zu sehen. Die aus über einem halben Jahrhundert gewonnenen Forschungserkenntnisse erweisen sich laut Siegel gerade auch angesichts von Herausforderungen jetziger Kriege und ungelöster Entwicklungsprobleme als friedenspolitisch aktuell und wegweisend. Bei der Führung ist eine Broschüre erhältlich, die eine Basisinformation zum Werk des Sozialwissenschaftlers bietet.