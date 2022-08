Führerscheinneuling trinkt und setzt sich ans Steuer

Die Polizei hat am Donnerstag in Biberach einen unter Alkoholeinfluss stehenden Fahranfänger angehalten. Der 18-jährige Führerscheinneuling war noch in der Probezeit. Gegen 3.30 Uhr hatte die Polizei in der Adenauerallee den jungen Mann kontrolliert. Der 18-Jährigen war mit seinem VW unterwegs und, nachdem er seinen Führerschein erst seit Kurzem in der Tasche hat, noch in der Probezeit. Weil der junge Fahrer nach Alkohol roch, boten ihm die Beamten einen Alkoholtest an. Der Test ergab einen Wert über den erlaubten 0,0 Promille. Auf den 18-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 250 Euro und ein Punkt in Flensburg. Außerdem setzt die Polizei auch die Führerscheinstelle vom Vorfall in Kenntnis.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.