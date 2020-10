Führerschein weg: Mann fährt betrunken

Einem Mann, der am Dienstagabend betrunken Auto gefahren ist, nahm die Polizei den Führerschein ab. Ein Zeuge beobachtete den 48-Jährigen bei seiner Fahrt. Gegen 21.30 Uhr war der Autofahrer mit seinem Volvo in der Biberacher Innenstadt unterwegs. Er stieß wohl mehrfach gegen die Bordsteinkante und fiel durch eine unsichere Fahrweise auf. Der Volvo-Fahrer fuhr schließlich bis zur Sennhofgasse und hielt dort an. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei. Die Beamten konnten den 48-Jährigen in seinem Volvo antreffen und kontrollieren. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol. Das bestätigte auch der im Anschluss durchgeführte Alkomattest. Im Krankenhaus musste der Betroffeneeine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.