Fußgängerin übersehen

Schwere Verletzungen hat eine 63-Jährige bei einem Unfall am Mittwoch in Biberach erlitten. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 49-Jähriger in der Straße Krummer Weg in Richtung Gaißentalstraße. Er bog nach links in die Hochvogelstraße ab. Eine 63-jährige Fußgängerin überquerte die Hochvogelstraße. Die übersah der Autofahrer. Das Auto erfasste die Frau. Bei dem Sturz erlitt sie schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand nicht.