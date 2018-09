Fußgänger auf B30 von Auto erfasst und gestorben

Ein schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge beschäftigte am späten Sonntagabend Polizei und Rettungskräfte. Wie die Beamten am frühen Montagmorgen mitteilten, habe sich der Zwischenfall gegen 20.00 Uhr auf der B30 kurz vor Biberach-Nord in Fahrtrichtung Biberach ereignet.

Eine 21-Jährige Autofahrerin fuhr demnach auf dem rechten Fahrstreifen, als für sie völlig überraschend ein 20-Jähriger in dunkler Kleidung auf die Bundesstraße hervortrat. Die PKW-Fahrerin konnte dem Fußgänger nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste den Mann.

Laut Polizei erlitt die Autofahrerin leichte Schnittverletzungen durch die zerborstene Frontscheibe. Der Fußgänger erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen, an denen der Mann noch an der Unfallstelle erlag.

Erst im späteren Verlauf der Nacht konnte die Polizei weitere Angaben zum tödlich Verunglückten ermitteln, da der 20-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls keinerlei Ausweispapiere dabei hatte. Wie sich herausstellte, war der Mann in einer nahegelegenen Ortschaft zu Besuch. Über die genaueren Umstände des Unfalls konnte die Polizei Ulm jedoch auch am Montagmorgen keine Angaben machen.

Die B30 musste in Richtung Biberach bis kurz vor Mitternacht für den Verkehr gesperrt werden.