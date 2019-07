Fußballbezirk Riß: Zahlen und Fakten zur Saison 2018/2019

Beim gemeinsamen Staffeltag des Fußballbezirks Riß in Mettenberg haben auch die Staffelleiter auf die vergangene Spielzeit zurückgeblickt. Hier gibt es die Zahlen und Fakten zur Saison 2018/2019.

Bezirksliga: Die Anzahl der Urteile des Schiedsgerichts ist nach Angaben von Staffelleiter Gerhard Ehrlicher im Vergleich zur Vorsaison auf 25 gestiegen (2017/18: 20). Die meisten gingen auf das Konto des SV Baltringen (5). Ohne Urteil blieben der TSV Ummendorf, der VfB Gutenzell, der SV Steinhausen und der SV Ringschnait. Für die 15 Vereine fielen 12 818,10 Euro Schiedsrichterkosten an (2017/18, 16 Vereine: 14 395,60 Euro). Acht Spielausfälle gab es in der Saison 2018/19, die acht Partien wurden neu angesetzt. Insgesamt fielen in 210 Spielen 720 Tore (3,42 im Durchschnitt pro Spiel). Die fairste Mannschaft war der SV Steinhausen (50-mal Gelb). Den letzten Platz in dieser Tabelle belegte der FV Olympia Laupheim II (74 Mal Gelb, zweimal Gelb-Rot, viermal Rot). Meister wurde der SV Mietingen.

Kreisliga A I: Im abgelaufenen Spieljahr gab es laut Staffelleiter Hubert Übelhör sechs Spielausfälle wegen Schnee. Die meisten Tore erzielte der FC Mittelbiberach (88). Insgesamt wurden 784 Tore geschossen (im Durchschnitt 3,73 Treffer pro Spiel). 14 Urteile waren in der vergangenen Spielzeit zu verzeichnen (2017/18: 18). In der Fairnesstabelle belegte der SV Stafflangen Platz eins (50 Strafpunkte), Schlusslicht war der BSC Berkheim (106 Punkte). Zwölf Mal sah ein Spieler die Rote Karte (2017/18: 8). 32 Mal wurde die Gelb-Rote Karte gezeigt (2017/18: 18). Ohne Rote Karte blieben der SV Stafflangen, der TSV Rot/Rot, der SV Ochsenhausen II, der SV Winterstettenstadt, die LJG Unterschwarzach und der SV Dettingen II. Meister wurde der BSC Berkheim, über die Relegation stieg der FC Mittelbiberach in die Bezirksliga auf. Sportliche Absteiger waren der SV Ochsenhausen II und der SV Haslach, die beide künftig Teil einer Spielgemeinschaft sein werden. Meister in der Kreisliga A I Reserve wurde der SV Winterstettenstadt.

Kreisliga A II: Achtmal zückten die Schiedsrichter in der Spielzeit 2018/19 die Rote Karte (2017/18, 15 Vereine: 15) und 22 Mal die Gelb-Rote Karte. Keine Rote Karte gab es für den SV Schemmerhofen, den SV Alberweiler, den SV Sulmetingen II, den SV Burgrieden, die SGM Altheim/Schemmerberg, die SF Bronnen, die SG Mettenberg und den SC Schönebürg. Elf Urteile gab es laut Staffelleiter Hubert Übelhör durch das Sportgericht, dessen Vorsitzender Marc Richter (TSV Ummendorf/Stellvertreter ist Louis Galik vom SV Sulmetingen) ist. Das fairste Team war die SGM Warthausen/Birkenhard (48 Strafpunkte), den letzten Platz in dieser Wertung belegte der TSV Wain (94 Strafpunkte). Sieben Spielausfälle gab es wegen Schnee. Die meisten Tore erzielte die SGM Warthausen/Birkenhard (65 Treffer). 626 Tore fielen insgesamt (im Durchschnitt 3,43 Tore pro Spiel). Den Meistertitel gewann die SGM Warthausen/Birkenhard. Absteiger aus der Kreisliga A II war der SV Sulmetingen II. Meister der Kreisliga A II Reserve wurde die SGM Alberweiler/Aßmannshardt.

Kreisliga B I: Vier Spielabsagen gab es laut Staffelleiter Gerhard Ehrlicher in der Saison 2018/19. Die Zahl der Urteile sank auf fünf (2017/18: 6). Die meisten kassierte der FV Biberach II (3). Ohne Urteil blieben: VfB Gutenzell II, TSV Kirchberg II, SGM Warthausen/Birkenhard II, TSG Achstetten II, TSV Rot/Rot II, TSV Ummendorf II, SV Baltringen II und SV Ringschnait II. Fairstes Team war der TSV Kirchberg II (22 Mal Gelb). Auf dem letzten Platz dieser Tabelle reihte sich der FV Biberach II (35 Mal Gelb, dreimal Gelb-Rot, dreimal Rot) ein. In 110 Spiele fielen 393 Tore (im Durchschnitt 3,6 Treffer pro Spiel). Den Meistertitel holte sich der FV Biberach II.

Kreisliga B II: Die Saison 2018/19 startete mit 13 Mannschaften (2017/18: 14). Diese trugen laut Erich Lämmle insgesamt 156 Spiele aus, in denen 620 Tore fielen (im Schnitt 4,0 Treffer pro Spiel). Erich Lämmle hatte nach dem überraschenden Tod von Willi Gerster im Januar kommissarisch den Staffelleiterposten bis zum Saisonende übernommen. Es gab eine Spielabsage wegen Spielermangels (durch den SV Orsenhausen), acht Spiele wurden nach Ausfall neu angesetzt. Es wurden 612 Gelbe Karten (2017/18: 798), 24 Gelb-Rote Karten (2017/18: 42) und sechs Rote Karten (2017/18: 11) von den Schiedsrichtern verteilt. Ohne Rote Karten blieben der SV Ellwangen, die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, der SV Baustetten II, die SF Sießen, die SGM Reinstetten/Hürbel, die SF Schwendi II und der SV Fischbach. Sechs sonstige Urteile gab es durch das Sportgericht. An Schiedsrichterkosten kamen 7283 Euro (pro Verein 562,10 Euro) zusammen (2017/18: 8100 Euro/578 Euro pro Verein). Fairste Mannschaft : SV Baustetten II (27 Mal Gelb, einmal Gelb-Rot). Auf den letzten Platz dieser Tabelle landete die SGM Reinstetten/Hürbel (65 Mal Gelb, viermal Gelb-Rot). Meister wurde der SV Ellwangen. Den Aufstieg über die Relegation in die Kreisliga A II schaffte die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren.

Die Unparteiischen der Schiedsrichtergruppe (SRG) Riß leiteten laut Obmann Jochen Oelmayer in der Saison 2018/19 insgesamt 4614 Spiele. Das waren 413 weniger als in der Spielzeit 2017/18. „Grund dafür war, dass die Kreisliga-B-Reserve nicht mehr mit geprüften Schiris besetzt wurde und es allgemein durch die gestiegene Anzahl von Spielgemeinschaften weniger Spiele gab“, so Oelmayer. 174 Schiedsrichter (2017/18: 175) kamen zum Einsatz, im Schnitt pfiff jeder 26,52 Spiele (2017/18: 28,73). Den Neulingskurs im Januar 2019 bestanden 20 Anwärter. „Erfreulich dabei war, dass neun Neulinge über 18 Jahre waren, denn die bekommen wir schnell in den Spielbetrieb“, so der Obmann. In der neuen Saison gibt es einen Unparteiischen aus der SRG Riß (David Kaiser), der in der Verbandsliga pfeift, hinzu kommen vier in der Landesliga – Jessica Mast, Raimund Bailer, Marco Komander und Kevin Popp. Jessica Mast pfeift zudem in der Frauen-Regionalliga und der B-Juniorinnen-Bundesliga. In der kommenden Saison können die Spiele der Kreisliga-B-Reserve auch wieder mit geprüften Unparteiischen besetzt werden. „Die Personalsituation bei den Schiedsrichtern hat sich entspannt“, erläuterte Jochen Oelmayer. Zudem gebe es weniger Spiele durch die vielen Spielgemeinschaften im Jugend- und Aktivenbereich. Dennoch brauche es weiter neue Schiedsrichter, auch um die Zahl derer, die aufhören, aufzufangen. Der nächste Neulingskurs findet im Januar 2020 im Sportheim der TSG Maselheim-Sulmingen statt.