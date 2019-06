Fußball-Schiedsrichter David Kaiser marschiert in Verbandsliga

Nicht nur bei den Fußballern im Bezirk Riß sind alle Würfel der Saison 2018/2019 gefallen, auch die Schiedsrichter blicken auf ihre vergangene Spielzeit zurück. Die Sitzung des Verbandsschiedsrichterausschusses des württembergischen Fußballverbands hielt hier erfreuliche Neuigkeiten für die Gruppe um Obmann Jochen Oelmayer bereit: David Kaiser vom SV Erlenmoos konnte in seiner Premierensaison in der Landesliga derart überzeugen, dass er in der kommenden Saison Spiele in der Verbandsliga leiten darf.

Kaiser, der erst das entscheidende Relegationsspiel zwischen der TSG Achstetten und dem FC Mittelbiberach (0:2) leitete, gelingt somit innerhalb von zwei Jahren der direkte Durchmarsch von der Bezirks- in die Verbandsliga, der höchsten Amateurliga in Württemberg. Unter insgesamt 88 Schiedsrichtern in der Landesliga landete Kaiser mit einem Notenschnitt von 8,36 gemeinsam mit drei anderen Schiedsrichtern auf dem ersten Platz. Über die ganze Saison zeigte er gute bis sehr gute Leistungen, die ihn nun eine Liga höher bringen.

14. Landesligasaison für Grieser

Ingo Grieser (SV Altheim) pfiff bereits seine 14. Saison in der Landesliga. Mit dem Ende der abgelaufenen Saison scheidet er altersbedingt aus dieser Klasse aus. Grieser absolvierte diese Saison ohne offizielle Beobachtung, lief außer Konkurrenz. Ein Höhepunkt zum Abschluss seiner besonderen Amateurliga-Laufbahn war mit Sicherheit sein Assistenten-Einsatz beim Gastspiel des FC Bayern München bei der SpVgg Lindau Ende Mai.

Raimund Bailer (TSG Achstetten) konnte erneut mit konstanten Leistungen überzeugen und landete mit einem Schnitt von 8,25 auf dem 52. Platz. Marco Komander (TSG Maselheim-Sulmingen) und Kevin Popp (FC Wacker Biberach) sammelten im vergangenen Jahr ihre ersten Landesliga- Erfahrungen. Aufgrund seiner vielversprechenden Leistungen in der Vorrunde wurde Popp zur Rückrunde in den sogenannten Coaching-Kader, ein Förderkader für junge Schiedsrichter, aufgenommen. Dadurch wurde er außer Konkurrenz geführt und erhielt keine offizielle Platzierung. Komander sicherte sich mit einem guten Schnitt von 8,26 Platz 39.

Jessica Mast (SV Mietingen) kam verletzungsbedingt nur zu insgesamt drei (statt acht) Beobachtungen. Diese absolvierte sie fehlerfrei, was ihr einen Schnitt von 8,37 und den zweiten Platz einbrachte. Durch die geringe Anzahl an Beobachtungen steigt sie aber nicht auf, sondern pfeift auch im nächsten Jahr wieder in der Landesliga.

Felix Maucher (SV Eberhardzell) landete in seiner dritten Verbandsligasaison auf Platz 17 von 26 Schiedsrichtern in dieser Klasse. Berufsbedingt kam er nur auf fünf Beobachtungen und einen Schnitt von 8,28. Zur neuen Saison wird Maucher die Verbandsliste verlassen und künftig noch Spiele bis zur Bezirksliga leiten.

In der Bezirksliga gingen mit Dennis Wahl (SG Mettenberg), Christian Bischoff (SV Äpfingen), Felix Goldammer (FV Rot) und Timo Schick (TSG Achstetten) vier junge Schiedsrichter an den Start. Von ihnen schaffte keiner den Sprung in die Landesliga.