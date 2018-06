Fußball-Landesligisten rüsten sich für die Rückrunde

Nur noch wenige Wochen, dann nehmen die Fußball-Landesligisten aus dem Kreis Biberach das Training wieder auf. Bei den Vereinen wird sich personell in der Winterpause wenig ändern – bisher schlugen nur der SV Reinstetten, der FV Biberach und der SV Birkenhard auf dem Transfermarkt zu. Viele Klubs hoffen auf die Rückkehr verletzter Spieler.

Der Tabellenführer der Landesliga, FV Olympia Laupheim , beginnt das Projekt Wiederaufstieg in die Verbandsliga am 28. Januar. Dann steht für die Blau-Weißen die erste Trainingseinheit an. Das Trainergespann Thomas Lemke und Patrick Seidel hat keine Abgänge zu verzeichnen, aber auch neue Spieler stehen noch nicht fest. Allerdings würden noch Gespräche mit mehreren Akteuren geführt. Lemke könnte sich schon noch die eine oder andere Verstärkung vorstellen. In die Vorbereitungsphase werden bis auf den Langzeitverletzten Simon Boscher alle Spieler gehen, auch Michael Laupheimer, der nur wenige Spiele in der Vorrunde bestreiten konnte, soll ins Training einsteigen. Das Vorbereitungsprogramm der Olympia hat es in sich: Die Partie gegen den bayerischen Regionalligisten FV Illertissen dürfte der Höhepunkt sein.

Schon am 24. Januar bittet Norbert Badstuber den SV Baltringen zum ersten Training, auch weil zwei Tage später das erste Vorbereitungsspiel in Memmingen auf dem Programm steht. Der Kader bleibt bis auf Rückkehrer Frank Mensch unverändert. Noch angeschlagen ist Abwehrspieler Daniel Hiller, der sich einer Kniespiegelung unterziehen musste. Badstuber geht aber davon aus, dass „Holz" zum Rückrundenstart wieder fit sein wird. Die Testspiele finden bis auf die Partie gegen Laichingen auswärts statt. Darunter sind die Begegnungen bei den Landesligisten Illertissen II und Aalen II.

Nach dem Sieg bei der Hallenkreismeisterschaft haben die Spieler des FV Biberach noch knapp drei Wochen Urlaub, ehe es am 30. Janaur wieder richtig losgeht. Dann wird Bernd Pfisterer das erste Training leiten. Als einzigen Zugang vermeldet der FVB Andreas Wonschik vom Landesligisten TSG Backnang, der studienbedingt nach Biberach gewechselt ist. „Eine echte Verstärkung für uns“, sagt Spielleiter Werner Huber, der noch auf eine Steigerung der Mannschaft in der Rückrunde setzt. „Ganz haben wir die oberen Ränge noch nicht abgeschrieben, zumal Berg. Laupheim und auch Friedrichshafen noch zu uns kommen.“ Große Verletzungssorgen hat der FV aktuell nicht, allerdings ist der Kader nach wie vor nicht sehr groß. Langwierige Verletzungen sollten also ausbleiben. In den Testspielen haben die Biberacher ähnliche Gegner wie Laupheim. Die Spiele werden allesamt auf dem Kunstrasenplatz am Erlenweg ausgetragen.

Beim SV Ochsenhausen wird es in der Winterpause wohl keine Bewegung im Kader geben – sieht man von der Rückkehr länger verletzter Spieler ab. So rechnet Trainer Zoran Golubovic damit, dass beim Trainingsstart am 31. Januar der Routinier Andreas Mensch (fiel zum Ende der Vorrunde aufgrund von muskulären Problemen aus) und der letztjährige Kapitän Stefan Reich (Gesichtsverletzung) wieder dabei sein werden. Und auch für Oliver Kupfahl (Leistenverletzung), der sich in der Vorbereitung verletzt hatte und zuletzt wieder einige Kurzeinsätze hatte, beginnt die Saison erst jetzt so richtig. Sonst bleibt beim SVO alles beim Alten. „Ich plane mit dem bestehenden Kader, der ordentlich aufgestellt ist“, so Golubovic. Vorbereitungsspiele hat der SVO-Trainer bisher drei geplant.

Zwei Zugänge gibt es beim SV Reinstetten . Mit Dominik Gertler vom TSV Regglisweiler kommt ein neuer Torwart, Erhan Baki (zuletzt TSV Dietenheim, früher unter anderem Olympia Laupheim und SV Baustetten) verstärkt die Offensive. Außerdem rechnet Trainer Karl Ernle mit der Rückkehr der Langzeitverletzten Michael Wiest, Matthias Fakler und Andreas Birkhofer zurückkehren. Aus der zweiten Mannschaft rückt Michael Schmid zur „Ersten“ auf. „Ich hoffe, dass die Personallage entspannter ist“, so Ernle, dessen Team in der Hinrunde ziemlich gebeutelt wurde. Ganz abgeschlossen ist die Kaderplanung noch nicht, der SVR ist nach Worten von Fußball-Abteilungsleiter Reinfried an einem offensiven Mittelfeldspieler interessiert, doch sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. Bis spätestens 1. Februar dürfte diese Personalie geklärt sein, wenn Reinstetten die Vorbereitung auf die Rückrunde aufnimmt. Nicht mehr dabei sind dann Torwart Christian Konnerth (Ziel unbekannt) und Eugen Bangert (zurück zu Wacker Biberach), die Reinstetten verlassen.

Jörg Leicht, Trainer des SV Birkenhard , schart seine Spieler erstmals am 25. Januar auf dem Platz wieder um sich. Der Kader wird sich in der Winterpause nur geringfügig verändern. Matthias Schmidberger kehrte zum FC Mittelbiberach zurück, während sich der offensive Mittelfeldspieler Sergej Adamov von Türkspor Biberach dem SVB anschließen will. Der Spieler habe sich bei Türkspor abgemeldet, so Leicht. Ein wenig Sorgen bereiten dem Trainer die bei der Hallenkreismeisterschaft verletzten Spieler. „Das Turnier war in diesem Jahr nicht so ganz glücklich für uns.“ Die meisten Akteure trugen aber laut Leicht nur kleinere Blessuren davon – im Gegensatz zu Torhüter Michael Schoch, bei dessen Fußverletzung eine genaue Diagnose noch aussteht. Ob er bis zum Trainingsstart wieder fit ist, sei noch offen, so der Trainer.

Bereits am 21. Januar startet der FV Bad Schussenried in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Der neue Trainer Arndt Schlichtig, der bei der Hallenkreismeisterschaft schon an der Bande stand, hat einen guten Eindruck von seiner Mannschaft. „Die Qualität des Kaders ist nicht so schlecht, wie es der Tabellenplatz aussagt.“ Das Schlusslicht muss aber kräftig punkten, um den Abstieg noch zu verhindern. Der FVS baut dabei weitgehend auf den vorhandenen Kader, nur Patrick Fähnrich hat sich abgemeldet und wird den Schussenriedern nicht mehr zur Verfügung stehen. Zugänge wird es laut Spielleiter Stefan Buck nicht geben.