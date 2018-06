Fußball, Kreisliga B II: Duo will Boden gutmachen

In der Fußball-Kreisliga B II stehen am Osterwochenende fünf Nachholbegegnungen auf dem Programm. Anstoß am Karsamstag, 19. April, ist überall um 15 Uhr. Am Ostermontag, 21. April, wird in Haslach um 15 Uhr und in Mittelbuch um 16 Uhr angepfiffen. Die Verfolger SV Laupertshausen (3.) und SV Orsenhausen (4.) können dabei etwas an Boden gutmachen, da das Führungsduo, die SGM Altheim/Schemmerberg und der FC Inter Laupheim, spielfrei haben.

Der SV Laupertshausen empfängt den SV Haslach (5.) und der SV Orsenhausen trifft auf den auswärtsschwachen FV Rot (9.). Der SV Haslach mischte lange Zeit im Kampf um die Tabellenspitze mit und ist daher in der Lage den Hausherren auf der Laupertshauser Alm Paroli zu bieten. Die Heimaufgabe des SV Orsenhausen erscheint vom Papier her leichter zu sein. Doch Derbys haben bekanntlich ihren eigenen Charakter und oft geht am Ende der vermeintlich Schwächere als Sieger vom Platz. Die Partie SF Sießen (8.) gegen den SV Mittelbuch (12.), in welcher der Gastgeber in der Favoritenrolle ist, vervollständigt den Spieltag am Karsamstag.

Erster Auftritt des FCM

Zwei weitere Partien folgen am Ostermontag. Dabei sind der SV Haslach, die SF Sießen und der SV Mittelbuch erneut im Einsatz, nur der FC Mittelbiberach geht ausgeruht an seinen ersten Auftritt. Der SV Haslach bekommt Besuch von den SF Sießen. So leicht wie jüngst beim 9:1 gegen den TSV Reute wird der SV Haslach dieses Mal zu Hause nicht zu drei Punkten kommen. Nach dem Ende der Negativserie, hofft der SV Mittelbuch vor eigenem Publikum auf weitere Zähler, der Kontrahent FC Mittelbiberach (6.) will aber nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten. (chz)