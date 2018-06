Fußball, Kreisliga A I: Eins gegen zwei in Baltringen

Wer hätte gedacht, dass der SV Baltringen II nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A I mit neun Punkten auf dem zweiten Platz steht? Auch beim Aufsteiger Fischbach kam Baltringens „Zweite“ zu drei Punkten. Bezirksliga-Absteiger Erolzheim überrascht ebenfalls positiv. Die Mannschaft hat den Abstieg weggesteckt und schaut nach vorne. Baltringen II könnte auch mit einem Remis gut leben. Irgendwie ist bei der SGM Reinstetten/Hürbel alles beim Alten. Das Team hat wieder einmal auf den hinteren Rängen Platz genommen, auch wenn die Niederlagen immer denkbar knapp ausfielen. Ebenfalls noch nicht überzeugen kann der TSV Ummendorf , wie auch die klare Niederlage gegen Kirchdorf zuletzt zeigte. Ummendorf hat in Reinstetten einiges wiedergutzumachen. Anstoß in Baltringen ist am Donnerstag, 5. September, um 18.15 Uhr und in Reinstetten um 18.30 Uhr. (ab)