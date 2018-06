Fußball: Dettingen übernimmt Tabellenführung in der Bezirksliga

Der SV Dettingen hat in der Fußball-Bezirksliga Riß am Donnerstagabend durch einen 4:2-Heimerfolg gegen den TSV Rot an der Rot die Tabellenführung übernommen.

Bezirksliga: FV Olympia Laupheim II - VfB Gutenzell 0:4, SV Birkenhard - SV Stafflangen 4:1, SV Ochsenhausen - TSV Kirchberg 0:0, SV Dettingen - TSV Rot an der Rot 4:2, TSG Achstetten - SV Steinhausen‑Rottum 3:2, SV Mietingen - SV Eberhardzell 0:4, SV Ringschnait - SV Sulmetingen 4:2, TSG Maselheim‑Sulmingen - SV Schemmerhofen 0:0.

Kreisliga I: SV Baltringen II - SV Erolzheim 1:2, SGM Reinstetten/Hürbel - TSV Ummendorf 3:0.

Kreisliga B II: TSV Hochdorf - SGM Altheim/SV Schemmerberg 0:7, SF Siessen - FV Rot bei Laupheim 4:3, SG Mettenberg - SV Burgrieden 4:0, SV Laupertshausen - SV Ingerkingen 2:1, SV Rissegg - SV Mittelbuch 1:2, FC Inter Laupheim - TSV Reute 5:0, FC Mittelbiberach -SV Haslach 0:3.