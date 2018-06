Fußball, Bezirksliga Riß: Birkenhard fühlt Stafflangen auf den Zahn

Der Terminkalender gönnt den 16 Bezirksligisten keine Verschnaufpause. Der vierte Spieltag am Donnerstag, 5. September, bringt für einige Klubs schon richtungsweisende Duelle. Landesliga-Absteiger Birkenhard fordert den immer noch ungeschlagenen Neuling Stafflangen heraus. Die TSG Achstetten ist auf eigenem Platz gegen den Neuling SV Steinhausen in der Favoritenrolle. Spielbeginn ist auf allen Plätzen um 18 Uhr.

Null Punkte aus drei Spielen für den SV Ochsenhausen – seit dieser Woche ist es offiziell. Der SVO verlor die gegen den VfB Gutenzell beim 4:1-Sieg geholten Punkte am grünen Tisch, weil Ochsenhausen einen nichtspielberechtigten Akteur eingesetzt hatte. Der Frust sitzt tief bei den Rottumstädtern und soll mit einem Sieg gegen den TSV Kirchberg abgebaut werden. Der Gast reist mit der bitteren Erkenntnis an, dass ein schneller 3:0-Vorsprung wie am vergangenen Sonntag nicht gleich einen Sieg einbringt. Im Offensivbereich hat der TSV wenig Grund zur Klage. In drei Spielen hat man zehn Tore erzielt, dies reichte allerdings nur zu vier Punkten.

Bei Spielen zwischen Olympia Laupheim II und dem VfB Gutenzell ging es in der Vergangenheit meistens um wichtige Punkte für einen Spitzenplatz. Aktuell sind beide Teams in der Findungsphase. Einen Schritt weiter scheint dabei die junge Heimelf zu sein, die in den ersten vier Spielen dreimal auswärts antreten musste und immerhin sechs Punkte auf dem Aktivkonto hat. Die Gäste zeigten am letzten Spieltag gegen Birkenhard an-steigende Form, offenbarten im Abwehrbereich aber wieder die seit Saisonbeginn bekannten Schwächen. Bringt das WFV-Urteil gegen Ochsenhausen den Gästen neuen Elan?

Vor gut drei Monaten trennten den SV Birkenhard und den SV Stafflangen noch zwei Spielklassen. Geografisch trennt die beiden Teams nicht viel, sportlich liegen die beiden Kontrahenten in dieser Saison sieben Punkte und elf Plätze auseinander. Die Elf um Volkmar Hackbart überzeugt offensiv, scheint aber in der Defensive bei zehn Gegentreffern noch Baustellen zu haben. Die Formkurve des Neulings dagegen ist gleichmäßig und stabil. Der SVS ist abwehrstark und offensiv schwer auszurechnen. Die acht erzielten Tore verteilen sich auf fünf Torschützen.

Glänzende Moral und eine Aufholjagd bescherten dem Tabellenzweiten SV Dettingen im Illertalderby in Kirchberg noch ein Remis. Einen ähnlichen Kraftakt möchte man sich im nächsten Lokalderby gegen den TSV Rot/Rot ersparen. Die bisherigen Heimauftritte des SVD rissen die eigenen Fans noch nicht von den Sitzen, mit einem Sieg wäre der Spitzenplatz aber vorerst gesichert. Die Gäste liegen mit sechs Punkten im Soll und verkauften sich auch beim jüngsten 1:3 gegen Achstetten mit einer verjüngten Truppe lange Zeit sehr gut.

Langsam aber sicher nimmt die TSG Achstetten die richtige Betriebstemperatur auf. Drei Siege in Folge, inklusive einem klaren Sieg im Bezirkspokal, sind der jüngste Arbeitsnachweis der TSG. Die klar nach oben zeigende Formkurve ist auch eng mit den Toren von Spielertrainer Fabian Hummel verbunden, der gegen den SV Steinhausen den dritten Ligasieg und den damit verbundenen Anschluss zur Spitze einfordert. Den hat im Moment der Gast, der als eine von vier Mannschaften noch ungeschlagen ist. Beim Meisterfavoriten hat die Schuppan-Elf nichts zu verlieren.

Es gibt Zeiten, da scheint der Fußballgott einen von der Freundesliste gestrichen zu haben. Davon kann jedenfalls derzeit der SV Mietingen ein Lied singen, der nach vier ausgetragenen Begegnungen punkt- und torlos die rote Laterne innehat. Gegen den SV Eberhardzell unternimmt der Tabellenletzte seinen fünften Anlauf auf das erste Erfolgserlebnis. Mit welchem Personal, ist noch unklar. Etwas klarer ist die Situation bei den Gästen, die nach der Auftaktniederlage aus den letzten zwei Spielen vier Punkte holten und langsam an Konstanz gewinnen.

1:0, 0:0, 1:0 – so lauteten die Ergebnisse der TSG Maselheim-Sulmingen zum Saisonauftakt. Nach dem ungeschriebenen Gesetz der Serie müsste nun gegen den SV Schemmerhofen wieder ein torloses Remis folgen. Damit dürfte die personell sehr stark besetzte TSG nach dem fast perfekten Saisonstart nicht ganz zufrieden sein. Außerdem hat die TSG noch eine alte Rechnung offen. Im Vorjahr gab es auf eigenem Platz am vierten Spieltag ein 2:4 gegen den SVS. Die Gäste hatten ein kerniges Auftaktprogramm, holten dabei aber trotz fehlender Stammkräfte vier Punkte.

Noch längst nicht alles rund läuft beim SV Ringschnait . Der vor der Saison als Mitfavorit auf den Titel gehandelte letztjährige Vierte hat in der Offensive noch nicht sein volles Potenzial abgerufen und ausgerechnet im Lokalderby gegen Eberhardzell die erste Niederlage eingesteckt. Gegen den SV Sulmetingen soll nun ohne Wenn und Aber der zweite Heimsieg her. Zwei Niederlagen in Folge brachten den Gast wieder in jenen Tabellenbereich, den man vor der Saison als Tabuzone erklärt hatte. Wie schon in der Vorsaison beklagt der SVS das alte Übel – aus den herausgearbeiteten Chancen wird zu wenig gemacht.