Frühlingsbasar des Wieland-Gymnasims bestens besucht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz (oder wegen) des schlechten Wetters war der Frühlingsbasar der Schülermitverantwortung (SMV) des Wieland-Gymnasiums am Freitag, 8. April, ein voller Erfolg für die Veranstalter. Hunderte zufriedene Besucher kamen in die Mensa und die angrenzende WG-Sporthalle, um selbst Gebasteltes fürs Osterfest zu kaufen, eine ukrainische Friedenstaube mitzunehmen oder sich mit Kaffee und Kuchen der Donauklassen verwöhnen zu lassen. Neu war in diesem Jahr ein Markt für Second-Hand-Mode in der angrenzenden WG-Sporthalle. Viele Eltern und Bürger hatten zuvor Kleider für den Verkauf gespendet. Für den guten Zweck Ukraine-Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes und des Himalayan Projects der Nepalhilfe Biberach konnten von der SMV mehrere Tausend Euro eingenommen werden.