Frühlingsarbeiten starten:Auf Feld und Flur wird es eng

Der Frühlingsanfang steht vor der Tür und die Landwirte haben mit ihren Arbeiten auf Äckern und Wiesen begonnen. Gleichzeitig suchen Spaziergänger, Radfahrer, Freizeitsportler sowie Hundehalter suchen Erholung in der Natur. In einer Pressemitteilung wünscht sich der Bauernverband Biberach-Sigmaringen ein gutes Miteinander, bittet um Verständnis und Rücksichtnahme und appelliert „an unsere Mitbürger, auf die Beschilderung ‚Landwirtschaftlicher Verkehr frei‘ zu achten – solche Wege dürfen nach Straßenverkehrsordnung von privaten Fahrzeugen nicht befahren werden“

Feld- und Wiesenwege haben viele Funktionen. Für die Landwirte führen diese in erster Linie zu ihren Arbeitsplätzen, auf denen sie regionale Lebensmittel und Futter für ihre Tiere erzeugen. Vor allem bei schönem Wetter sei in der Landwirtschaft viel zu tun, auch am Wochenende, heißt in der Mitteilung weiter. Momentan seien die Bäuerinnen und Bauern mit der Bodenbearbeitung, Saat und Düngung mit großen Traktoren und Spezialgerät unterwegs. Freizeitsportlern oder Spaziergängern falle es leichter, auf den Randstreifen auszuweichen. „Parkende Fahrzeuge erschweren uns ebenfalls oft das Durchkommen.“

Zudem weist der Bauernverband auf das von März bis November geltende Betretungsverbot hin: „Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen laut Landesnaturschutzgesetz während der Nutzzeit nicht betreten werden. Dies ist in der Regel die Zeit zwischen Saat und Ernte, bei Grünland ist es die Zeit des Aufwuchses und der Beweidung.“ Egal ob die Flächen eingezäunt seien oder nicht, das Betretungsverbot gelte für Menschen wie Hunde gleichermaßen auch im Garten-, Obst- und Weinbau. Dies gelte insbesondere für Wiesen, die als Futtergrundlage vor allem für Milchviehbetriebe existenziell seien. Das Gras werde zertreten, könne schlecht gemäht werden, die Futterqualität für Rind oder Pferd leide darunter. Äcker und Wiesen seien zudem Lebensräume für zahlreiche Wildtiere. Zudem hat die Vegetationszeit begonnen und damit greift ein Betretungsverbot auf landwirtschaftlichen Flächen.

Dazu verweist der Bauernverband auf eine Informationsbroschüre mit wichtigen Hinweisen für ein gutes Miteinander auf Feld und Flur, die auch über die Geschäftsstellen des Kreisbauernverbands bezogen werden könne.