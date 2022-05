Frühjahrskonzert am Pestalozzi-Gymnasium

Nachdem es zwei Jahre lang kein Konzert mehr in Präsenz gegeben hat, freut sich die Musikfachschaft des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der Musik-AGs auf das Frühjahrskonzert, das am Dienstag, 17. Mai 2022 um 19 Uhr in der Aula der Gymnasien stattfinden wird. Trotz den immer noch schwierigen Probenbedingungen haben sie ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm zusammengestellt und einstudiert.

Eröffnen wird das Konzert das Orchesterle (Klasse 5+6) unter der Leitung von Gunda Herzog mit dem festlichen „Pomp and circumstance“ von Edward Elgar.

Der Unterstufenchor (Klasse 5+6) trägt die Lieder "Hoch soll unsre Schule leben" und "Musik" aus dem Musical "Die Traumschule" von Wieland Kleinbub vor. Von der „Music is fun“-AG (Klasse 5+6) unter der Leitung von Fabian Schuster gibt es einen musikalischen Sketch „Wir machen total viel Musik“.Seine Freude über das Konzert bringt der Kammerchor mit dem Lied „Thank you for the music“ (ABBA-Jerry Estes) und dem Jazz-Klassiker „Sing, Sing, Sing“ (Louis Prima) zum Ausdruck.

Der Schulchor bringt „All of me“ von John Legend und „We are golden“ von Mika zu Gehör. Kammerchor und Schulchor werden von Petra Schneider geleitet und am Klavier von Martin Remke begleitet.