Frühere Büchereileiterin Gisela Kreuß ist verstorben

Ältere Biberacher werden sich noch an Gisela Krauß erinnern, die einstige Leiterin der Stadtbücherei. Sie ist vor Kurzem im Alter von 85 Jahren, in einem Seniorenheim in Wiesbaden gestorben. Mit ihrer starken Persönlichkeit und vielfältigen Zielen hat sie das Kulturleben in Biberach mehr als ein Jahrzehnt bis zu ihrem Weggang 1984 mitgeprägt – als Leiterin der Stadtbücherei sowie zuletzt auch als Kulturreferentin.

1969 wurde die Stadtbücherei unter ihrer Leitung in der sanierten Unteren Schranne eröffnet. Von Anfang an war die Bücherei ein Erfolg mit großem Zulauf und Zuspruch, so dass sie 1976 erweitert werden konnte. In den folgenden Jahren fanden unter ihrer Ägide zahlreiche Veranstaltungen statt, wie beispielsweise die „Polnischen Informationstage“, die 1. baden-württembergische „Woche der Bibliotheken“, „Literatur live“, Teilnahme an den 1. Landeskunstwochen sowie die Eröffnung der Arthotek.

Qua Amt hatte Gisela Krauß auch die Leitung des Wieland-Museums sowie des Wieland-Archivs inne. Für den Dichter hat sie sich tatkräftig engagiert, so auch später als Mitglied der Wieland-Gesellschaft. 1979 wurde erstmals der Christoph-Martin-Wieland-Übersetzerpreis durch ihr Engagement in Biberach vergeben. 1981 wurde der Wieland-Schauraum eingerichtet.

1983 hat Gisela Krauß, zusammen mit Prof. Fritz Martini (Stuttgart) und dem Deutschen Literaturarchiv Marbach ein Symposium zum 250. Geburtstag des Dichters ausgerichtet. 1984 folgte die Herausgabe einer Reprint-Ausgabe von Wielands Werken, die die Beschäftigung mit dem Dichter für Studenten und Interessierte erleichterte. Es ist ebenfalls Gisela Krauß zu verdanken, dass durch ihre Bemühungen die dreibändige Wieland-Chronik von Prof. Thomas C. Starnes, heute ein für die Wieland-Forschung unentbehrliches Standardwerk, 1987 erscheinen konnte.