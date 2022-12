Frühberatungsstelle ist offiziell eingeweiht

Im Sommer ist die Frühberatungsstelle des Landkreises für Familien mit Kindern im Vorschulalter von der Schwarzbachschule in neue Räume in der Karl-Müller-Straße in Biberach gezogen. Damit bestehen beste Voraussetzungen mit viel Platz zum Spielen. Nun wurden die Räume auch offiziell eingeweiht. Landrat Mario Glaser sagte: „Es ist wichtig, dass wir für die Kinder, die eine besondere Förderung benötigen, bestmögliche Rahmenbedingungen für ihre Entwicklung schaffen.“ Das vom Landkreis investierte Geld sei gut angelegt.

Er wandte sich an das Team: „Ich möchte Sie ermuntern, dass Sie Ihre Arbeit weiterhin mit so viel Freude und Engagement machen.“ Hanno Hohenberger sagte, die Kinder, Eltern und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlten sich in den Räumen sehr wohl. Das Frühförderteam berät Familien, deren Säuglinge, Klein- oder Vorschulkinder Auffälligkeiten in der Entwicklung zeigen und die eine Behinderung vermuten lassen. Die Familien erhalten Diagnostik und Beratung, bekommen Kontakte zu anderen Eltern sowie Tipps für fachspezifische Angebote wie Krankengymnastik, Logopädie oder Ergotherapie sowie Unterstützung bei Behördengängen.

Die Frühberatungsstelle in der Karl-Müller-Straße ist für die Kinder im Landkreis zuständig. Zudem finden Beratungen in den Außenstellen im Kinder- und Familienzentrum in Tannheim sowie an der St. Gerhard-Schule in Riedlingen statt. Alle Angebote sind freiwillig und kostenlos, Berater unterliegen der Schweigepflicht.

Frühberatungsstelle des Landkreises Biberach, Karl-Müller-Straße 14, 88400 Biberach, Telefon 07351/1801830, Mail fruehberatung.bc@sbs-bc.de