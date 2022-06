Frühberatungsstelle des Kreises in neuen Räumen

Große, helle, freundliche Räume mit viel Platz zum Spielen: Kürzlich ist die Frühberatungsstelle des Landkreises Biberach für Familien mit Kindern im Vorschulalter in die Karl-Müller-Straße in Biberach umgezogen. Dies teilt das Landratsamt mit.

Dort berät das Frühförderteam Familien, deren Säuglinge, Kleinkinder oder Vorschulkinder Auffälligkeiten in ihrer Entwicklung zeigen, eine Behinderung vermuten lassen oder von einer Behinderung betroffen sind. Die Familien erhalten Diagnostik und Beratung, bekommen Kontakte zu anderen Eltern sowie Empfehlungen und Tipps für fachspezifische Angebote wie Krankengymnastik, Logopädie oder Ergotherapie. Außerdem gibt es themenbezogene Elternabende und Unterstützung bei Behördengängen.

Landrat Heiko Schmid besuchte das Frühförderteam in den neuen Räumen. „Ich bin sehr froh, dass wir so schöne, großzügige Räume für die Frühberatungsstelle des Landkreises gefunden haben. Hier fühlen sich Kinder und Eltern gut aufgehoben und erhalten die optimale Beratung und Begleitung von einem sehr netten und kompetenten Team. Je früher und besser ein Kind gefördert wird, desto besser sind auch seine Entwicklungschancen. Die Frühberatungsstelle hilft dabei, den Start ins Leben so gut wie möglich zu gestalten“, so der Landrat.

Und Hanno Hohenberger von der Frühberatungsstelle ergänzt: „Wir möchten das Kind durch ein speziell angepasstes spielerisches Angebot in seiner Entwicklung unterstützen. So schaffen wir die Grundlage dafür, dass das Kind eine bestmögliche Lernentwicklung erlebt und seine sozialen und emotionalen Fähigkeiten ausbauen kann.“

Die Frühberatungsstelle in der Karl-Müller-Straße ist für die Kinder des Landkreises zuständig. Alle Angebote sind für die Familien freiwillig und kostenlos. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht. Die Beratungsstelle arbeitet mit Ärzten, Kliniken und freien Therapeuten zusammen. Kontakt: Frühberatungsstelle des Landkreises Biberach, Karl-Müller-Straße 14, 88400 Biberach, Telefon 07351/1801830, E-Mail: fruehberatung.bc@sbs-bc.de