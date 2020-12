Frühaufsteherin Sauvant erreicht Runde zwei

Vieles ist bei den 49. deutschen Tennismeisterschaften in diesem Jahr anders. Keine Ballkinder, keine Linienrichter und erst recht keine Zuschauer sind dabei in Biberach, wo der Württembergische Tennisbund (WTB) zum zwölften Mal Ausrichter der nationalen Titelkämpfe ist. Ladies First hieß es am ersten Turniertag auf den vier Plätzen in der WTB-Halle. 16 Matches standen am Montag für sie auf dem Programmzettel.

Aufgrund einiger Dreisatzmatches verschob sich bis zum frühen Nachmittag so manche Spielansetzung nach hinten, sodass sich die für den Spätnachmittag terminierten acht Erstrundenpartien der Männer in den Abend hinein verschoben. Live verfolgen lassen sich die Spiele trotzdem: der Online-Streamingdienst Tennis Channel überträgt als offizieller Streaming-Partner live und exklusiv auf www.tennischannel.com von allen vier Courts. Mit dem Code „DTB2FREE” kann man das Angebot zwei Monate lang kostenlos testen, danach ist der Monatsbeitrag von 2,49 Euro fällig.

Doppelfehler beendet Ausflug nach Biberach

Von den sechs mit einer Wildcard ausgestatteten jungen Frauen haben Anna-Maria Weißheim (Großflottbeker THGC) und Josy Daems (TV Sparta 87 Nordhorn) den Sprung in Runde zwei geschafft. Die beiden WTB-Spielerinnen Mia Mack (TC Doggenburg) und Valentina Steiner (TEC Waldau) konnten zwar jeweils ihr Potenzial andeuten, machten aber in den entscheidenden Phasen den Sack nicht zu. Mack hatte gegen Charlotte Klasen (TC 1899 Blau-Weiss Berlin) im ersten Satz nach einer 5:1-Führung gar schon drei Satzbälle gehabt und führte auch im zweiten Durchgang 5:3, mit einem Doppelfehler beendete sie ihren Ausflug nach Biberach (5:7, 6:7). Steiner hielt sich gegen Alice Violet (Großflottbeker THGC) beim 6:7, 4:6 ebenfalls wacker.

Erfolgreich aus WTB-Sicht waren dafür die Frühaufsteher Steffi Bachofer (TC Bernhausen) mit einem 6:1, 6:1 gegen Lena Greiner (Club zur Vahr) und Chantal Sauvant (VfL Sindelfingen) gegen deren jüngere Schwester Sophie Greiner mit 6:2, 5:7, 6:0 – beide standen schon um 9 Uhr auf dem Court. Souverän war der Auftritt von Emily Seibold (TC Blau-Weiß Vaihingen-Rohr) – sie gab sich gegen die erst 14-jährige Anna Linn Puls (HTC Schwarz-Weiss Bonn) beim 6:1, 6:0 keine Blöße.

Maden meldet sich wegen Knieproblemen ab

So „anders“ diese Meisterschaften in diesem Jahr auch sind, so zufrieden sind die beiden Turnierleiter Stefan Hofherr und Rolf Schmid trotz allem am Montag gewesen. Höchst bedauerlich fand Schmid indes, dass sich am Sonntagabend der topgesetzte Yannick Maden (TEC Waldau) aufgrund von Knieproblemen abgemeldet hatte und eine Korrektur der Auslosung vorgenommen werden musste. Dafür erwartet Schmid am Dienstag renommierte Trainerpower vor Ort: Ute Strakerjahn, Daniel Elsner, Dennis Gremelmayr und Matthias Kolbe haben sich zur Beobachtung ihrer Schützlinge angesagt.