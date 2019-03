Fruchtkasten zeigt bekannte und neue Werke von Horst Reichle

Mit einer großen Geburtstagsausstellung ehrt die Städtische Galerie im Fruchtkasten des Klosters Ochsenhausen den Maler, Grafiker und Bildhauer Horst Reichle. Der aus Biberach stammende Künstler, der auf dem Venishof bei Oberessendorf und in München lebt und arbeitet, ist 80 Jahre alt und dem Ochsenhauser Fruchtkasten seit vielen Jahren eng verbunden. Die Ausstellung wird am Sonntag, 10. März, um 11 Uhr eröffnet.

Nach seinem Grafikstudium in München ließ sich Horst Reichle als freischaffender Maler und Grafiker nieder. Später folgten weitere Studien in den Bereichen Bühnenbild, Lithografie und Radierung. Für seine Arbeit wurde Reichle mit vielen Preisen und Auszeichnungen bedacht. Die Städtische Galerie im Fruchtkasten widmete ihm in der Vergangenheit bereits eine ganze Reihe von Einzelausstellungen.

Einen Namen machte sich Reichle auch durch seine Beteiligung an Symposien im In- und Ausland, die ihn über Deutschland hinaus nach Österreich, Slowenien, Spanien und bis nach Nordafrika und Übersee führten. So war er unter anderem 20 Jahre lang Initiator und Leiter des Internationalen Maler- und Bildhauersymposions, das wiederholt auch in Ochsenhausen stattfand.

„Meine Bilder sind Tagebücher“, sagt Reichle über seine Arbeiten. In ihnen beobachtet, vermerkt und hält er fest. Sie geben Erlebtes und Erfahrenes, Stimmungen und Befindlichkeiten, Erfühltes und Erträumtes wider. Zudem sind sie bei aller Farbkraft meist verschlüsselte, nach innen gerichtete Botschaften einer eigenen Wirklichkeit.

Neben seiner expressiven Malerei nimmt bei Reichle die Druckgrafik einen hohen Stellenwert ein. In seinen Lithografien, Radierungen und Monotypien erweist sich der Künstler als virtuoser Meister seines Fachs mit einer nahezu grenzenlosen Experimentierfreudigkeit, wie die Stadtverwaltung Ochsenhausen mitteilt. Die meist von vielen Platten gedruckten Blätter würden durch ihre ungewöhnlich reiche Differenzierung in den Tonwerten bestechen und seien oft von ausgesprochen malerischem Charakter. Fast immer handelt es sich um Unikate in verschiedenen druckgrafischen Mischtechniken. Kaum ein Blatt gleicht in Farbe, Duktus und Komposition dem anderen.

Die Geburtstagsausstellung im Fruchtkasten stellt Arbeiten aus den vergangenen drei Jahrzehnten vor. Dabei dürfen sich die Freunde der Kunst Horst Reichles auch zu seinem 80. Geburtstag auf viele neue Arbeiten freuen, die zum ersten Mal öffentlich gezeigt werden. Neben dem Maler und Grafiker wird dabei auch der Bildhauer Horst Reichle gewürdigt, der sich bereits seit vielen Jahren verstärkt auf seine bildhauerischen Wurzeln besinnt.

Die Ausstellung im Fruchtkasten ist von 10. März bis zum 19. Mai zu sehen. Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. Am Karfreitag und Ostermontag ist die Ausstellung ebenfalls geöffnet. Am Sonntag, 7. April, Ostermontag, 22. April, und Sonntag, 5. Mai führt Horst Reichle bei öffentlichen Künstlerführungen selbst durch die Ausstellung. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Eine Matinee findet am Sonntag, 24. März, statt. Von 11 bis 13 Uhr spielt die Kuttla-Kapelle aus Munderkingen zu Ehren von Horst Reichle.