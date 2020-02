Froschkutteln in Riedlingen ohne Landrat Heiko Schmid

Der Landrat des Landkreises Biberach, Heiko Schmid, wird nicht am Froschkuttelnessen am morgigen Dienstag in Riedlingen teilnehmen. Das teilte Schmid dem Vorsitzenden der Narrenzunft Gole in Riedlingen, Thomas Maichel, schriftlich mit.

In dem Brief, der dieser Zeitung vorliegt, begründet der Landrat seine Absage an dem traditionellen Fasnetsbrauch mit einer Aussage des Büttenredners Wolfgang Böck beim Riedlinger Narrenball. Bei dieser Veranstaltung habe Böck Bezug nehmend auf den Verkauf des Riedlinger Krankenhauses gesagt: „Oh wie herrlich ist die Fasnet, oh wie schön ist die Welt. Wir verkaufen unseren Landrat und versaufen dann sein Geld.“

„Menschenverachtende“ Fasnetsrede

Nun fühlt sich Heiko Schmid von der Stellungnahme Böcks diskreditiert. Der Landrat teilte mit, seit Monaten werde darüber diskutiert, wie mit öffentlichen Amts- und Mandatsträgern umgegangen werde, „wie sie angefeindet werden, wie die Wortwahl immer schärfer wird, wie der Respekt in unserer Gesellschaft immer mehr nachlässt bis hin zu massiven Anfeindungen und Rassismus. Ich nenne nur Halle, den Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke, Hanau und gestern die Anfeindungen gegen Dietmar Hopp im Mönchengladbacher Stadion“. Weiter schreibt Schmid, ihm allein den Verkauf der Klinik anzulasten, sei einfach falsch, denn es habe sich um eine Mehrheitsentscheidung des Kreistages gehandelt. „Ich kann keine Herrlichkeit für die Fasnet und die Welt erkennen, wenn man davon singt, Menschen verkaufen zu wollen und das Geld zu versaufen.“ Heiko Schmid nennt Böcks Aussage „schlicht und ergreifend menschenverachtend“.

Riedlinger Narrenzunft will Reaktion des Landrats bald kommentieren

Zugleich erwartet Landrat Heiko Schmid eine Entschuldigung von Wolfgang Böck: „Wenn Büttel Wolfgang Böck Achtung und Respekt hat, dann entschuldigt er sich öffentlich für seine menschenherabwürdigenden Aussagen.“

Die Narrenzunft Gole hat den Brief des Landrats zur Kenntnis genommen und werde in Kürze zu den Vorwürfen des Landrats Stellung nehmen. Man bedauere es, dass Heiko Schmid nicht am Froschkuttelnessen teilnehmen wird, hieß es von der Narrenzunft. Kommentieren wollte Thomas Maichel den Sachverhalt allerdings am gestrigen Sonntag nicht.