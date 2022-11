Frohe Botschaft nicht nur für Kinder

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie läuft der Biberacher Christkindles-Markt wieder in gewohnter Form. Oft höre man von Gästen, welch wunderbare Stimmung das geschmückte Hüttendorf, das zwei Wochen lang auf dem Marktplatz steht, verströmt, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler wird den Markt am Samstag, 26. November, 12 Uhr, auf der Weihnachtsbühne gemeinsam mit Gustav Eisinger von der Werbegemeinschaft Biberach feierlich eröffnen.

„Seit zweieinhalb Jahren leben wir in einem andauernden Ausnahmezustand“, schreibt Norbert Zeidler in einem Grußwort. „Umso wichtiger sind daher Möglichkeiten, den Stress und die Sorgen des Alltags für einen kurzen Moment zu vergessen. Unser Christkindles-Markt mit seiner besonderen Atmosphäre und dem vielfältigen Begleitprogramm bietet hierzu eine gute Gelegenheit.“

Im Mittelpunkt des Markts stehen die Holzhütten, die Krippe mit lebenden Tieren und das Kinderkarussell. „Wir bieten ein bunt gemischtes Sortiment an Ständen und Produkten sowie Kulinarisches auf dem Markt anbieten“, sagt Wolfgang Winter, Leiter des Bauverwaltungsamts, der mit seinem Team den Markt vorbereitet hat. Viele langjährige Beschicker seien da, durch alters- und krankheitsbedingte Absagen gebe es aber auch neue Angebote: etwa Gourmetfood, italienische Lederwaren, Schals, Tücher, Stirn-/Haarbänder, Gewürze oder Schmucksteine. Neu ist der Stand einer ukrainischen Hilfsorganisation, die handgefertigte ukrainische Produkte anbietet und zur Mittagszeit Borschtsch, das ukrainische Nationalgericht, kocht. Der komplette Erlös fließt an die Ukrainehilfe zur Beschaffung von Rettungseinrichtungen und Krankenwagen. Am Sonntag, 4. Dezember, hat zudem der Chor des National Opera & Ballett Theatre aus dem ukrainischen Charkiv einen Auftritt auf der Weihnachtsbühne.

Jedes Jahr legt die Stadt ein spezielles Produkt auf. Diesmal ist es eine Spieluhr, die das Biberacher Pastorale erklingen lässt. Auch eine aktuelle Sammeltasse gibt es in diesem Jahr: mit einem Schneemann als Motiv. „Wie alle exklusiven Biberacher Christkindles-Markt-Geschenkartikel sind auch die neuen in der Hütte der Heimatpflege, Stand 57, erhältlich“, sagt Sonja Koppe vom Organisationsteam.

So exklusiv wie die Geschenke ist das Programm beim Christkindlesmarkt, für das Nicole Harder vom Tourismusbüro verantwortlich ist. So werden die Organisatoren nach der feierlichen Eröffnung wieder Biberacher Lebkuchen verteilen, Kinder können mit Museumspädagoge Frank Trommer Weihnachtliches aus Zinn gießen. Bei der Christkindles-Poststelle (Hütte Nummer 51) können Kinder ihren Brief an das Christkind in den bereitgestellten Briefkasten werfen. Wunschzettel gibt es an der Poststelle zum Abholen, unter www.Biberacher-Christkindlesmarkt.de zum Herunterladen oder man schreibt oder malt einen eigenen Brief. Mittwochs am 30. November und 7. Dezember ist von 14 bis 17.30 Uhr Kindernachmittag mit Karussellfahrten, Naschereien und Getränken zu Taschengeldpreisen. Am ersten Kindernachmittag können sich die Kinder an einer Suchaktion beteiligen: Den Girlandendamen ist Zwerg Jürgen ausgebüchst und hat sich auf dem Markt versteckt. Wer ihn entdeckt, teilt das Versteck der Touristinfo im Rathaus mit und erhält einen Finderlohn. Auf keinen Fall darf Jürgen mitgenommen werden, die Girlandendamen wollen ihn selbst einfangen.

Am 5. Dezember beschenkt der Nikolaus Kinder mit einer besonderen Überraschung: der Biberacher Weihnachtsmaus samt ihrer neuesten Abenteuergeschichte. Diese Hefemäuse können auch am 5. und 6. Dezember in den Bäckereien Grün, Keck und Traub erworben werden. Seit über 20 Jahren können Christkindles-Markt-Besucher zudem Geschichten, Lieder und Gedichte zur Weihnachtszeit in einem Büchlein kaufen, das bei den täglichen Lesungen des Dramatischen Vereins von 17 bis 17.30 Uhr auf der Weihnachtsbühne veröffentlicht wird.

Im Rathausfoyer liegt das „Biberacher Adventsbuch“ aus. Wer will, darf hier seine Gedanken, Wünsche und Hoffnungen einzutragen.