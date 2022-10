Frischer Wind am Bischof-Sproll-Bildungszentrum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Neues Schuljahr, neue Positionen: Am Bischof-Sproll-Bildungszentrum gibt es in diesem Schuljahr eine neue Abteilungsleiterin für die Oberstufe am Gymnasium und einen neuen stellvertretenden Schulleiter an der Grund-, Haupt- und Werkrealschule.

Maria Buck, die Mathematik und Physik unterrichtet, ist seit diesem Schuljahr die neue Abteilungsleiterin für die Oberstufe, deren gesamte Organisation sie künftig in die Hand nehmen wird. Außerdem übernimmt sie zwei weitere neue Aufgaben, die Kooperation mit dem Schülerforschungszentrum in Bad Saulgau und sie wird den Bereich des forschenden Lernens (makerspace) stärken und mit auf den Weg bringen.

Der neue Konrektor, Martin Knaup, der seit fünf Jahren Mathematik, Geographie und Gemeinschaftskunde am BSBZ unterrichtet, wird der Schulleitung mit Rat und Tat zur Seite stehen und eine Vielzahl an organisatorischen Aufgaben übernehmen. Er freut sich auf die neue Verantwortung sowie die neuen Herausforderungen. Außerdem ermöglicht die neue Stelle „die aktivere Mitgestaltung von Schulentwicklungsprozessen, wodurch ich die Schule stärker prägen möchte“.