Frieda Bach wird Zweite in Kirchheim

Beim 11. Kirchheimer Teck-Pokal sind die jüngsten Fechter der TG Biberach am Start gewesen. Frieda Bach und Christian Niessen starteten im Jahrgang U11, Nick Forgan im Jahrgang U13 der Florettfechter.

Frieda Bach begann in einer Konkurrenz von acht Fechterinnen und konnte in ihrer Vorrundengruppe zwei von drei Gefechten für sich entscheiden. In der folgenden Direktausscheidung siegte sie zunächst mit 10:6 über Marie Bauerle (SC Korb), anschließend in einem spannenden Halbfinalgefecht mit 10:8 über Leni Stradinger (PSV Stuttgart). Verdient im Finale des Turniers musste sich Frieda Bach dann leider Mina Lehner (Freiburger TS) mit 1:10 geschlagen geben, ein zweiter Platz in dieser Konkurrenz war aber ein toller Erfolg.

Für Christian Niessen war es das erste Turnier der Saison in einer Konkurrenz von zehn Fechtern. In der Vorrunde in zwei von vier Gefechten siegreich, musste er im Viertelfinale gegen Paul Rauss (SV Esslingen) antreten. Hier fehlte es dem jungen Florettfechter noch etwas an Erfahrung und er musste das Gefecht 0:8 verloren geben. Aufgrund der gut gefochtenen Vorrunde durfte sich Christian Niessen letztendlich über Platz fünf im Gesamtklassement freuen.

Nick Forgan hatte an diesem Turniertag eine schwere Aufgabe vor sich. In einem großen Starterfeld mit 23 Teilnehmern kämpfte er sich zunächst mit einer sehr guten Leistung durch die Vorrunde und konnte drei von fünf Gefechten klar für sich entscheiden. In der Runde der letzten 16 fehlte dann gegen Patrick Botschner (PSV Stuttgart) leider etwas das Glück, das Gefecht endete 4:10 gegen den jungen Florettfechter der TG Biberach. Trotzdem konnte Nick Forgan am Ende mit einem 14. Platz im Gesamtklassement einen Erfolg gegen teils deutlich erfahrenere Gegner verbuchen.