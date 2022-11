Freundeskreis Guernsey erinnert an Ankunft der ersten Deportierten vor 80 Jahren

Der Freundeskreis Guernsey im Verein Städte Partner Biberach (StäPa) lädt dazu ein, am Montag, 14. November, gemeinsam den Weg zu gehen, den die Deportierten aus Guernsey vor 80 Jahren nach ihrer Ankunft vom Biberacher Bahnhof zum Lager Lindele gehen mussten. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude. Ende September 1942 hatten britische Bürger von der Kanalinsel Guernsey innerhalb weniger Tage ihre Heimat verlassen müssen und wurden zuerst mit dem Schiff nach St. Malo in Frankreich und von dort in einer dreitägigen Bahnfahrt quer durch Frankreich und Luxemburg zuerst ins ehemalige Kriegsgefangenenlager nach Dorsten gebracht. Von diesem Lager, das bei der Ankunft in einem verheerenden Zustand war, wurden die Männer, Frauen und Kinder mit notdürftigem Reiseproviant in einer eineinhalb Tage dauernden Zugreise nach Biberach transportiert, wo sie am frühen Nachmittag des 14. November 1942 am Bahnhof ankamen. Es war kalt und schneite, als die teilweise entkräfteten Deportierten mit ihren Habseligkeiten zu Fuß zum Lager Lindele gingen. In Erinnerung an diesen Tag macht sich der Freundeskreis Guernsey im StäPa auf den Weg vom Biberacher Bahnhof zum früheren Lager Lindele, heute Hochschule für Polizei. Unterwegs werden Texte aus Tagebüchern und Erinnerungen der damaligen Deportierten vorgetragen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die Ausstellung „Leben hinter Stacheldraht“ im Gebäude der Hochschule zu besichtigen.