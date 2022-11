Freudiges Wiedersehen in Genf nach der Corona-Pause

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Genf-Austausch hat nach der Corona-Pause wieder Fahrt aufgenommen. Fast fünfzig Achtklässlerinnen und Achtklässler von Pestalozzi- und Wieland-Gymnasium erlebten eine eindrucksvolle Woche in der französischsprachigen Schweiz. Sie lernten die Partnerschule „Ecole Moser“ kennen, naschten Schokolade in der Chocolaterie Cailler in La Gruyère und trieben Sport im Musée Olympique in Lausanne, beim Schlittschuhlaufen und beim Bootfahren auf dem Genfer See. Auch ein interkulturelles Filmprojekt wurde gestartet. Wie immer im Zentrum stand bei diesem Austausch, den es nunmehr seit zehn Jahren gibt, aber der Aufenthalt der Biberacher Schüler in den französischsprachigen Genfer Familien, durch den sie unglaublich viele neue Erfahrungen und so einige neu geknüpfte Freundschaften mit nach Hause nehmen konnten.