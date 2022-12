Vollmer würdigt Engagement langjähriger Mitarbeiter

Die Vollmer-Werke Biberach haben erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ihre ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zur vorweihnachtlichen Seniorenfeier eingeladen. Insgesamt 120 Gäste, darunter auch Sieglinde Vollmer, feierten zusammen mit dem Biberacher Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Dies teilt das Unternehmen mit.

„Das Biberacher Schützenfest ist zurück und nun auch die Vollmer-Seniorenfeier“, sagte Geschäftsführer Dr. Stefan Brand in seiner Begrüßung im Hinblick auf den langsamen Weg zurück in die Normalität. So war auch die Freude bei den Seniorinnen und Senioren groß, als sie vor ein paar Wochen die Einladung inklusive Corona-Selbsttest und einem speziellen Hygienekonzept für die Feier per Post bekommen hatten. Nach drei Jahren bot sich für die Teilnehmer damit endlich wieder die Gelegenheit, ehemalige Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen, Geschichten von früher auszutauschen und Aktuelles rund um das Unternehmensgeschehen zu erfahren.

Auch Seniorchefin Sieglinde Vollmer nahm an der Feier teil und ließ es sich kurz nach ihrem 98. Geburtstag nicht nehmen, zu Beginn der Feier ein paar Worte zu ihren ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sagen. Sie bedankte sich unter anderem für die vielen Glückwünsche zu ihrer Ehrenbürgerschaft und wünschte den Teilnehmern an der Feier frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr.

Die beiden Vollmer-Geschäftsführer Stefan Brand und Jürgen Hauger berichteten in ihrer Präsentation trotz der weltweit schwierigen Rahmenbedingungen über ein sehr positives Geschäftsjahr 2022. Neben Informationen über die wirtschaftliche Situation und technologische Neuentwicklungen gaben sie einen Überblick über die vielseitigen Aktivitäten des Unternehmens und der Mitarbeitenden in Biberach und in den weltweiten Niederlassungen. Obwohl Vollmer auch seine ehemaligen Mitarbeitenden immer wieder über das Firmengeschehen informiert, zeigten sie sich beeindruckt, wie das Unternehmen durch die vergangenen drei Jahre gekommen ist und auch die zukunftsweisenden Projekte stießen auf großes Interesse.

Nachdem Vollmer erstmals im Rahmen einer separaten Jubilarfeier im Sommer die Jubilare der Jahre 2020 bis 2022 geehrt hatte, wurden während der Seniorenfeier nun auch die 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den vergangenen drei Jahren in Ruhestand gegangen waren, offiziell verabschiedet. Personalleiter Hans Wahl dankte allen „Jung-Rentnern“ für deren Verbundenheit zum Unternehmen und betonte den großen Stellenwert ihres Erfahrungswissens. Besonders bemerkenswert, so Wahl, sei die Tatsache, dass diese Mitarbeiter in Summe auf weit über 1000 Jahre Betriebszugehörigkeit zurückblicken können und im Durchschnitt fast 38 Jahre und damit fast das gesamte Arbeitsleben für das Unternehmen tätig waren.

Weihnachtliche Klänge durch das Vollmer-Bläser-Sixtett sowie Grußworte des Betriebsratsvorsitzenden Markus Steinhauser und von Hermann Hamma, im Namen der Senioren, rundeten eine festliche Feier ab, die nach einem gemeinsamen Abendessen stimmungsvoll ausklingen konnte.