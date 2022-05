Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte die Tanzabteilung des SV Rissegg 1951 e.V. Ende April wieder zu einer Mitgliederversammlung einladen.

In den zwei „tanzfreien“ Corona-Jahren hat der Vorstand eine Vereinschronik erstellt, in der die wichtigsten Ereignisse der Abteilungsgeschichte Eingang fanden. Teile daraus sollen auch in die Ortschronik einfließen, die 2024 im Rahmen der 50-jährigen Eingemeindung der Ortschaften Rißegg und Rindenmoos erscheinen soll.

Für langjährige „Freude am Tanzen“ wurden bei dieser Mitgliederversammlung mehrere Paare geehrt, die bis heute regelmäßig am Trainingsbetrieb teilnehmen. Für 25 Jahre Tanzen ausgezeichnet wurden Rosmarie und Bruno Däbel, Regina und Wolfgang Grün, Brigitte und Klaus Herth, Martha und Joachim Löffler und Friedhelm Kort. 30 Jahre dabei sind Theresia und Vilibald Bukovic, Christa und Gunter Engelberg sowie Ursula und Karl Heinz Wiest. 35 Jahre dabei sind Hermine und Karl-Heinz Reiter sowie Irmgard und Reiner Scherotzki. Für 40 Jahre „Freude am Tanzen“ wurde Eugen Schmid, unser langjähriger Übungsleiter, ausgezeichnet, der die Gründung des damaligen Tanzkreises im Jahre 1982 mit initiierte.

Seit 2007 ist die Tanzabteilung dem SV Rissegg 1951 e.V. angegliedert. Kontakt: vorstand@tanzabteilung-rissegg.de.