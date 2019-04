Freizeitfahrt nach Tschechien mit Testspielcharakter

44 Mädchen (Jahrgang 2004 bis 2007) aus der Talentfördergruppe 7 Donau-Riss sowie der Regionalfördergruppe Süd-Sigmaringen des Württembergischen Fußballverbands (WFV) sind in diesem Jahr bei der traditionellen Freizeitfahrt mit dabei gewesen. Darunter waren auch Giulia Sautter, Lisa Sock (beide SV Alberweiler), Ina Kirschner (SV Oggelshausen), Anna Martin (TSV Rot/Rot), Tabea Einfalt (FV Olympia Laupheim) und Celine Fuchs (TSV Wain). Die Fahrt führte unter der Leitung von Rosi Fröhlich und Siegfried Hummel nach Zelezna Ruda (Markt Eisenstein) in Tschechien.

Vom Startpunkt in Sigmaringen führte die Reise unter anderem über München über die tschechische Grenze ins Hotel Grandl. Am zweiten Tag waren die Nachwuchsfußballerinnen auf dem Kunstrasenplatz der SpVgg Ruhmannsfelden im bayerischen Wald zu Gast und absolvierte Testspiele gegen die Mädchenauswahl Ost-Bayern des Bayerischen Fußballverbands (BFV). Das WFV-Team des Jahrgangs 2007 verlor mit 0:8, die Mannschaft des Jahrgangs 2006 mit 0:4 und die Auswahl der Jahrgänge 2004/2006 mit 1:7. Das einzige Tor erzielte Janina Bauhofer (FV Bad Waldsee).

Auf der Rückfahrt wurde beim TSV Bodenmais Halt gemacht: Der WFV-Jahrgang 2006 unterlag dort den C-Junioren des Gastgebers mit 1:2 (Tor: Mia Blum/Spvgg Aldingen). Die Mannschaft der Jahrgänge 2004/2007 spielte gegen die C-Junioren 5:5 (Tore: Tia Lutz/4/SV Weiden, Lisa Sock/SV Alberweiler).

Karfreitag ist ein nicht so großer Feiertag in Tschechien, der WFV-Jahrgang 2007 traf auf die D-Junioren des einheimischen Vereins und erreichte ein 2:2 (Tore: Tabea Einfalt/FV Olympia Laupheim, Cara Werz/FV Altheim). Am Nachmittag ging es zum großen Freizeitpark im Bayerischen Wald nach Sankt Engelmar: Sommerrodelbahn, Achterbahn, Wasserrutsche und einiges mehr waren geboten. Am Folgetag lautete das Programm zunächst Training auf dem einheimischen Sportgelände. Am Nachmittag war Freizeit angesagt. Es ging zum „Erlebnis Silberberg“ in Bodenmais: Sommerrodelbahn, Sessellift und ein Besuch des historischen Bergwerks wurden absolviert, ehe es am Abend nach Bayerisch Eisenstein zur Osterfeier in der dortigen Kirche ging. Am Sonntagmorgen hieß es Abschied nehmen von Tschechien, die Heimreise stand an. Kurz vor 21 Uhr war am letzten Halt in Sigmaringen der Bus dann wie vorgesehen leer, alle waren gut zu Hause angekommen.