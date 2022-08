Freizeit-Flyer aktualisiert

Wie wäre es mit einer rasanten Runde auf dem BMX-Gelände, Geocaching auf Martin Wielands Spuren oder einem Spiel Pétanque im Spitalhof? Eine Übersicht über Freizeitmöglichkeiten in Biberach gibt der frisch gedruckte Flyer „Freizeit-Tipps Biberach“. Dieser ist bei der Tourist-Information im Biberacher Rathaus sowie online unter www.biberach-tourismus.de erhältlich.

Wer seine Freizeit in Biberach abwechslungsreich gestalten will, findet eine große Auswahl an Möglichkeiten. Pünktlich zur Ferienzeit hat Tourismus Biberach den Flyer „Freizeit-Tipps Biberach“ aktualisiert. In diesem sind Angebote für Sportbegeisterte, Unternehmungslustige und kulturell Interessierte zu finden. Die „Freizeit-Tipps“ sind übersichtlich aufgeteilt in verschiedene Kategorien von Kultur- und Sportangeboten. Außerdem bietet der Flyer eine Übersicht über (Abenteuer-)Spielplätze, Basketball- und Bolzplätze und Fahrradverleih-Stationen. Kurz: es findet sich eine Auswahl an allem, was Spaß macht.

Weitere Informationen sind unter www.biberach-tourismus.de, telefonisch unter 07351/51-165 oder per E-Mail an tourismus@biberach-riss.de erhältlich.