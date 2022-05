Im Freitagsprogramm im Ochsenhauser Hof in Biberach stehen im Juni verschiedene Themen auf dem Programm. Am 3. Juni, 15 Uhr, hält Christian Walz, Leiter des Seniorenbüros Biberach, im Ochsenhauser Hof einen Vortrag über „Älterwerden in Biberach“. Walzu gibt dabei einen Überblick über die Angebote für ältere Menschen in der Stadt. „Bad Buchau – meine Stadt“ heißt der Vortrag der Hobbyhistorikerin Charlotte Mayenberger am 10. Juni, 15 Uhr. Interessierte können den Vortrag live im Ochsenhauser Hof besuchen oder online von zu Hause aus verfolgen. Die Sanierung der Stadtpfarrkirche ist Thema eine Bildervortrags mit Erwin Gering am 17. Juni, 15 Uhr. Am 24. Juni, 15 Uhr, steht ein Arzt-Patienten-Forum zum Thema Spinalkanalstenose auf dem Programm. Prof. Dr. Stephan Klessinger erläuert Ursachen von beim Laufen auftretenden Schmerzen im Rücken und in den Beinen stellt Therapiemöglichkeiten vor.