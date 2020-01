Freier Eintritt: „Hingucken“ ist im Museum Biberach samstags kostenlos

Von Schwäbische Zeitung

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat ein SOS-Knopf eines Telefons gegen 12.30 Uhr einen Alarm an der Hochschule in der Wileystraße in Neu-Ulm aus. Eine Dozentin hatte diesen Knopf versehentlich betätigt, woraufhin im weiteren Verlauf über eine Alarmzentrale Amokalarm ausgelöst wurde. Die genauen Abläufe hierzu sind derzeit noch unklar.

Eine Person außerhalb der Hochschule alarmierte die Polizei Über die Alarmauslösung im neuen Gebäudeteil der Hochschule wurden auch die dort anwesenden Personen informiert.