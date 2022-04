Freie Plätze in Kursen an den Berufsschulen

Der Förderverein für berufliche Fortbildung (FbF) an den beruflichen Schulen im Landkreis Biberach hat in einigen Kursen noch Plätze frei. Wie der FbF mitteilt, sind dies am Kreis-Berufsschulzentrum Biberach folgende Kurse: „Töpferwerkstatt – Gestalten mit Ton“, ab Donnerstag, 28. April, von 18.30 bis 20.45 Uhr. Zusätzlich gibt es hier noch zwei Freitagstermine. Kosten inklusive Material: 65 Euro. „Kindertöpferkurs“ am Freitag, 29. April, von 15.30 bis 17.45 Uhr. Kosten inklusive Material: 25 Euro. „Schweißen und Metallgestaltung“ an vier Dienstagen ab 10. Mai von 17 bis 20 Uhr. Kosten: 120 Euro. „Excel 2016 Aufbaukurs“ an vier Dienstagen ab 21. Juni von 18 bis 20.15 Uhr. Kosten: 70 Euro.

An der Beruflichen Schule Riedlingen sind noch Plätze frei im „Grundkurs Schweißen“. Dieser findet statt an zwei Samstagen ab dem 7. Mai, jeweils von 9.30 bis 15 Uhr. Kosten: 90 Euro.

Eine genaue Kursbeschreibung und die Anmeldung für die Kurse finden Sie auf unserer Homepage: www.foerderverein-bc.de. Weitere Auskünfte unter Telefon: 07351 / 34 62 23