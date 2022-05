Freie Plätze für das „Paradiesle“

Die Vorbereitungen für die Kinderferienfreizeit „Paradiesle“ in Biberach laufen auf Hochtouren. Das Leitungsteam freut sich dieses Jahr viele alte Gesichter und neue Mitarbeiter im Team zu haben.

Die Freizeit findet in den ersten zwei Wochen der Sommerferien, vom 1. August bis 5. August und vom 8. August bis 12. August im Pfarrer-Riskus-Jugendhaus in der Saulgauer Straße 120 statt. Das Programm beginnt morgens um 8 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück und endet um 18 Uhr nach dem Abendessen. Das Mittag- und Abendessen wird vom eigenen Paradiesle-Küchenteam frisch zubereitet.

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 14 Jahren, Anmeldungen sind für eine oder zwei Wochen möglich. Aktuell sind noch einige der 75 Plätze in der zweiten Woche frei. Anmeldungen für die erste Woche landen aktuell auf der Warteliste.

Die Kosten pro Woche variieren aufgrund unterschiedlicher Bezuschussungen der jeweiligen Gemeinden. Familien aus Biberach zahlen 115 Euro, 127,50 Euro fallen für Familien aus Warthausen an und 135 Euro für Familien, die aus anderen Orten stammen.

Auch in diesem Jahr unterstützt der Verein „Freundeskreis der Ferienfreizeit Paradiesle“ Familien, um den Kindern eine glückliche und unbeschwerte Ferienzeit zu ermöglichen. Familien mit Anspruch auf den Landesfamilienpass BW können einen finanziellen Zuschuss zu den Kosten der Ferienfreizeit beantragen. Aufgrund der Corona Krise wurde das Budget aufgestockt, damit auch Familien unterstützt werden können, die durch die Krise in Not geraten sind.

Alle Informationen und den Antrag auf Bezuschussung findet man auf der Homepage der Ferienfreizeit. Der Verein freut sich auch jederzeit über weitere Mitglieder und Unterstützer. Das Leitungsteam, der Freundeskreis und die Mitarbeiter freuen sich auf zwei spannende und spaßige Wochen mit den Kindern, heißt es in der Mitteilung des Jugendreferats der BDKJ.