Freie Hygieneartikel für Mädchen am PG

Die Schülermitverantwortung (SMV) des Biberacher Pestalozzi-Gymnasiums (PG) hat es sich zum Ziel gemacht, freie Hygieneartikel für Mädchen in den Toiletten vorzuhalten. „Die Grundidee hinter diesem Projekt ist die Unterstützung der Mädchen bei ihrer Periode sowie die Enttabuisierung des Themas und damit die Stärkung des (Selbst-)Bewusstseins der Schülerinnen“, sagt die PG-Schülersprecherin Nasma Idderhem. Die Periode ist ab der Pubertät ein unumstößlicher Teil des Lebens eines Mädchens, ein Grundaspekt ihres Lebens und ihres Älterwerdens. „Wir sehen die Möglichkeit auf Zugang zu freien Hygieneprodukten demnach als ein Grundprinzip, ein Grundrecht für die Mädchen. Wir wollen die Infrastruktur so erweitern, dass sie den (Grund-)Bedürfnissen der Mädchen gerecht wird, womit auch unmittelbar eine Atmosphäre der Offen- und Ungezwungenheit geschaffen wird, wenn es um das Thema Periode geht, welche für (fast alle) Mädchen ein Teil ihres Lebens sein wird“, so Nasma weiter.

Inspiriert wurde die SMV dabei von Schottland, das mit der Einführung der freien Tampons und Binden in öffentlichen Einrichtungen als eine Art Vorzeigeland in diesem Thema gilt. Andere Schulen beziehungsweise Bildungseinrichtungen in Deutschland lieferten weitere Informationen und Orientierungsmöglichkeiten für die Umsetzung der Planung. „Da auch die Finanzierung ein stark diskutierter Aspekt war, entschieden wir uns dazu, zuerst einen Probemonat durchzuführen, um genauere Informationen über Nutzung, Produktart, Menge der Nutzung und Kosten zu sammeln“, so die Schülersprecherin.

Die Finanzierung der aktuellen Produkte basiert auf der Unterstützung des PG-Fördervereins. In Zukunft erhofft sich die SMV, nicht nur weitere Schulen für diese Aktion zu gewinnen, sondern auch durch Sponsoren oder gar durch die Stadt Biberach selbst eine feste Finanzierung zu erlangen, und damit eine beständige Etablierung von freien Hygieneartikeln in Mädchentoiletten am PG zu erreichen.