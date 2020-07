Freie Fahrt für Jahreskartenbesitzer

Mit dem „bwAboSommer“ startet am 31. Juli eine Dankeschön-Aktion für Pendler im ÖPNV. Bis zum 13. September sind alle Jahres-Zeitkarten, also auch die Biberacher Bürgerticket-Jahreskarte, alle Verbundgrenzen hinweg in Baden-Württemberg gültig.

Die Aktion macht es für alle Jahres-Zeitkarten-Besitzer möglich, die gesamten Sommerferien auf allen Strecken im Land mit Bus, Bahn und Tram kostenfrei unterwegs zu sein. Und das von Montag bis Sonntag. Unter Federführung des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg haben sich alle Verkehrsverbünde, alle Eisenbahnverkehrsunternehmen und die Baden-Württemberg-Tarif-Gesellschaft auf diese einmalige Aktion verständigt.

Die Aktion gilt für alle Jahresabonnements und Jahrestickets aller Tarifgattungen (Schüler, Auszubildende, Erwachsene, Senioren) inklusive Jobtickets und Semestertickets. Gefahren werden kann mit allen Nahverkehrszügen, also IRE, RE, RB und S-Bahn, mit Stadt- und Straßenbahnen sowie Bussen. Die Sonderaktion gilt in den Verkehrsverbünden innerhalb von Baden-Württemberg sowie in allen verbundgrenzenüberschreitenden Relationen des Baden-Württemberg-Tarifs. Kinder bis 14 Jahre fahren in Begleitung zumindest eines eigenen Eltern- oder Großelternteils kostenfrei mit.