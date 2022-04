Freibad ab dem 1. Mai betriebsbereit

Die Badesaison kann beginnen: Das Biberacher Freibad öffnet in diesem Jahr am 1. Mai - schönes Wetter vorausgesetzt. Wie die Stadtwerke mitteilen, ist das Bad täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr beziehungsweise 20 Uhr geöffnet. Für Frühbader ist es außerdem werktags von 7 bis 8 Uhr geöffnet. Ist das Freibad offen, hissen die Mitarbeiter der Stadtwerke die Biberacher Fahne. Außerdem veröffentlichen die Stadtwerke auf ihrer Homepage www.swbc.de tagesaktuell, ob das Freibad geöffnet oder geschlossen ist. Im Zweifelsfall erhalten die Badegäste auch telefonisch Informationen unter 07351 / 52 99 74 51. Für das leibliche Wohl der Freibadgäste sorgt Manuela Lingenhöle. Weitere Informationen sind bei den Mitarbeitern der Stadtwerke telefonisch unter 07351 / 30 25 01 50, per Mail an info@swbc.de erhältlich.