Frauenkino zeigt „Die göttliche Ordnung“

Der Frauenbund Biberach veranstaltet in Kooperation mit dem Traumpalast Biberach am Montag, 24. September, um 18.30 Uhr einen Frauenkinoabend. Passend zum diesjährigen Jubiläum „100 Jahre Frauenwahlrecht“ wird der Film „Die göttliche Ordnung“ gezeigt. Die Filmhandlung spielt in den 1970er-Jahren in der Schweiz in einem kleinen Dorf, in dem nichts von den Umwälzungen zu spüren ist, die sich seit der 1968er Bewegung ereignen. In dieser Idylle herrscht vielmehr die Meinung, Emanzipation sei ein Fluch, eine Sünde der Natur und schlichtweg gegen die göttliche Ordnung. Nach dem Film besteht Gelegenheit für gemeinsames Essen und Nachgespräch.

Um Anmeldung nach Möglichkeit bis Freitag, 21. September, bittet das Pfarrbüro St. Martin unter Telefon 07351/18140.