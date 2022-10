Frauenchor „Tela“ begeistert die Zuhörer

Im Rahmen der georgischen Wochen hat der Frauenchor „Tela“ aus Telawi am Sonntagabend ein Konzert in der Gigelberghalle. Die zwölf Sängerinnen, bekleidet mit langen roten Mänteln, sangen ihr erstes Lied ganz schlicht, ohne Instrumentalbegleitung, a cappella, im typischen georgischen polyphonen Stil.

Sofort war man als Zuhörer in den Bann dieser einzigartigen Musik gezogen. Mancher Zuhörer – so auch der Verfasser dieser Zeilen - fühlte sich zurückerinnert an die allererste Bürgerreise der Biberacher nach Georgien und Telawi im Jahre 1987.

Besonders der Besuch der damals teilweise verfallenen Klosterkirche Alawerdi war in bleibender Erinnerung, denn plötzlich hörte man, ganz unversehens, fremdartige mehrstimmige Klänge des damaligen Frauenchores, unter der Leitung seines Chorleiters Pavle Demurishvili. Die Biberacher kamen aus dem Staunen kaum heraus, einen solch faszinierenden Klang im fernen Georgien zu hören.

Dies, und vieles mehr, besonders die überwältigende Gastfreundschaft, schufen die Grundlage für die bis heute währende intensive Freundschaft und Partnerschaft. Diese Tradition lebt nun mit dem 2019 in Telawi gegründeten Chor „Tela“ weiter.

Der Chor sang insgesamt 30 Lieder, die sehr überschaubar in sechs Fünferblöcke gegliedert waren. Zu hören waren Arbeits-, Spaß-oder Liebeslieder, Klage- Hochzeits- und Tanzlieder. Alle Lieder wurden auswendig, absolut text- und klangsicher vorgetragen.

Ewald Bayerschmidt vom Telawi-Ausschuss gab die Einführung und erläuterte kenntnisreich den Inhalt der einzelnen Lieder und des Wesen der georgischen Polyphonie. Immer wieder zitierte er Berühmtheiten, die sich zur georgischen Musik geäußert haben, so zum Beispiel den russischen Komponisten Igor Strawinsky: „Was die Georgier singen, ist wichtiger als alle Neuentdeckungen der modernen Musik. Es ist unvergleichlich und einfach. Ich habe nie etwas Besseres gehört“.

Der Reiseschriftsteller Martin Mosebach meinte zur georgischen Musik: „Ihr wichtigstes Merkmal ist eine Dissonanz, die nicht schmerzt, die nicht nach Auflösung drängt, eine Dissonanz von unerschöpflichem Reiz, den ich wie einen Kitzel wieder und wieder hören wollte“.

Die georgische Mehrstimmigkeit wurde 2001 zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen. Musikalisch kann man sie wie folgt beschreiben: Nicht wie in der europäischen Musik ist die Dur-Moll-Harmonik vorherrschend, sondern die drei Stimmen sind oft in zwei Oberstimmen geteilt mit einer tiefen Stimme, die sehr häufig in langen Liegetönen auf der Vokalise „oh“ verharrt, bis am Schluss, ganz typisch, alle Stimmen sich im Einklang auf einem Ton treffen.

Der Gesang wurde oft unterstützt durch die Panduri, die georgische Langhalslaute und die blöckflötenartige Schnabellaute Salamuri. Nach der Pause kamen, durch kurze Tanzeinlagen, folkloristische Bewegungen auf die Bühne.

Im Hintergrund, auf großer Leinwand, waren Bilder von georgischen Landschaften, auch vom schneebedeckten Kaukasus, eingeblendet. Und, vielen hat es das Herz gerührt, kam gegen Schluss das berühmte „Suliko“ zu Gehör. Großer Applaus und standing ovations am Schluss. Das Zugabe-Lied wurde angekündigt mit den Worten, „jeder wird es kennen“, und es erklang, nein, nicht das Schützenlied, sondern auf deutsch „Mein kleiner grüner Kaktus“ von den Comedian Harmonists.