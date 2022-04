Frauen fordern mit Mahnwache Gleichbereichtigung in der Kirche

Der katholische Frauenbund Biberach lädt am Freitag, 29. April, um 17.30 Uhr zu einer Mahnwache auf dem Marktplatz unter dem Slogan: „Genug geredet! Gleichberechtigung. Punkt. Amen“ ein. Am Gedenktag der Heiligen Katharina von Siena fordern die Frauen Gleichberechtigung in der katholischen Kirche. Ab 18 Uhr laden sie interessierte Frauen und Männer im Gemeindehaus St. Martin zu einer Agapefeier ein. „Frauendiakonat weltweit“ – so lautet in diesem Jahr das bundesweite Motto des Tags der Diakonin. Weltweit fordern Christen die Einführung des sakramentalen Diakonats für Frauen.