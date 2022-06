Frau stürzt in Bus und verletzt sich schwer

Bei einem Sturz in einem Linienbus in Biberach hat sich eine 60-jährige Frau am Sonntag schwere Verletzungen zugezogen. Laut einer Polizeimeldung war die Frau gegen 10.30 Uhr an der Haltestelle Hubertus-Liebrecht-Straße in einen Linienbus eingestiegen. Beim Anfahren des Busses stürzte die Frau, verletzte sich dabei schwer und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Polizei klärt nun den Sachverhalt und den genauen Ablauf des Vorfalls. Sie ermittelt auch die Verantwortlichkeit für den Unfall.