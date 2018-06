Frau in eigener Wohnung überfallen, gefesselt und geknebelt

Zwei Männer haben am Freitagvormittag in Biberach eine Frau beraubt, das teilt die Polzei mit. Die 51-Jährige überstand den Überfall mit leichten Verletzungen.

Nach derzeitigem Sachstand habe sich sich die Frau alleine in dem Reihenhaus der Familie in der Banatstraße befunden. Gegen 9.30 Uhr klingelten zwei Männer an der Türe. Als die Frau die Türe öffnete, drängten sich beide in die Wohnung; sie überwältigten, fesselten und knebelten die 51-Jährige. Dann durchsuchten sie das Reihenhaus nach Geld.

Die Unbekannten verließen das Gebäude gegen 10 Uhr, teilt die Polizei weiter mit. Laut Beschreibung ist einer der Täter Mitte 20, schlank und etwa 1,75 Meter groß. Er habe blonde, kurze Haare und blaue Augen. Er spreche Deutsch mit unbekanntem ausländischem Akzent. Er sei mit einer blauen Jeans und einem T-Shirt bekleidet gewesen. Die andere Person habe eine südosteuropäische Erscheinung mit dunklerer Haut und schwarzen Haaren. Der Mann sei etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und kräftig. Er spreche gebrochen Deutsch.

Der Frau gelang es erst gegen 13.30 Uhr sich selbst zu befreien und Hilfe zu rufen, berichtet die Polizei. Die Polizei leitete eine groß angelegte Fahndung ein und sicherten Spuren am Tatort. Was die Täter erbeuteten, wird noch ermittelt.

Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Auskunft zu den beschriebenen Personen geben? Wer hat am Vormittag in dem Wohngebiet oder in der Nähe, etwa auf dem Supermarktparkplatz in der Gaisentalstraße, verdächtige Fahrzeuge gesehen? Wer kann andere sachdienliche Hinweise geben?

