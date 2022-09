Frau geht auf Gerichtsvollzieher und Polizeibeamte los

Der Gerichtsvollzieher hatte zur Mittagszeit einen Auftrag bei der 64-jährigen Frau in der Hochvogelstraße in Biberach. Der rief die Polizei als die Frau auf ihn losgegangen war. Das berichtet das Polizeipräsidium Ulm in einer Pressemitteilung.

Als die Frau den Beamten ihre Wohnungstür nicht aufmachen wollte, haben Polizeibeamte einen Schlosser gerufen. Als die Tür offen war, ging die Frau mit einer Gartenhacke auf die Beamten los. Diese hatten sie überwältigt und ihr Handschellen verpasst. Das war aber nicht der Grund, dass die Frau in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Gegen sie liegt nämlich ein Haftbefehl vor, wie die Polizei berichtet.