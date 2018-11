Frau bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Mit mehreren Fahrzeugen sind die Einsatzkräfte am Sonntag gegen 13.30 Uhr in den Angerweg in Biberach ausgerückt. Zuvor hatten mehrere Menschen den Notruf gewählt, um einen Brand in einem Mehrfamilienhaus zu melden. „Als wir eintrafen, qualmte es aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss stark heraus“, sagte der Einsatzleiter von der Biberacher Feuerwehr, Ludger Haack, der SZ. Eine Bewohnerin kam ins Krankenhaus – und ein Hund konnte noch rechtzeitig gerettet werden.

Die Biberacher Feuerwehr war gerade auf dem Parkdeck bei der Stadthalle zugange, als sie die Alarmierung für den Wohnungsbrand erreichte. Passanten hatten auf dem oberirdischen Parkplatz ein qualmendes Auto gemeldet, die Feuerwehrleute konnten aber keinen Brand feststellen. Deshalb fuhren sie von dort direkt zum nächsten Einsatzort im Angerweg weiter.

Insgesamt trafen dort zwei Löschzüge ein. „In der Küche hatte es einen Brand gegeben“, erläuterte Ludger Haack. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff. Die Bewohnerin habe sich rechtzeitig nach draußen retten können, so Haack. „Zunächst war unklar, ob sich noch weitere Personen in der Wohnung befinden.“

Deshalb durchsuchten die Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken das mehrstöckige Haus und stießen dabei auf einen Hund. „Wir konnten ihn lebend ins Freie bringen“, berichtete der Einsatzleiter. Im Garten nahm sich eine Frau dem Tier an, die versuchte, den sichtlich aufgeregten Hund mit Streicheleinheiten zu beruhigen. Ein Tierarzt sollte sich den Vierbeiner näher anschauen. Mit Messgeräten bestimmten die Feuerwehrleute auch die CO2-Werte in den anderen Wohneinheiten, weil der Rauch ins Treppenhaus gezogen war.

Die Bewohnerin kam mit einem Krankenwagen in die Biberacher Klinik, weil sie Rauchgas eingeatmet hatte, so der Leiter des DRK-Rettungsdiensts, Michael Mutschler, erläuterte. Weitere Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Neben einigen DRK-Fahrzeugen parkten auch Feuerwehrautos auf dem Parkplatz einer Werkstatt an der Waldseer Straße, um die Zufahrt zum Einsatzort im Angerweg nicht zu blockieren. Was zu dem Brand geführt hat und wie hoch der entstandene Schaden ist, war am Sonntag noch unklar.