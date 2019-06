Franzosen besuchen PG-Schüler

Nachdem Schüler des Pestalozzi-Gymnasiums (PG) Biberach im November zehn Tage in Valence verbringen durften, hat nun der Gegenbesuch der französischen Schüler in Biberach stattgefunden.

Noch etwas müde trafen sich die Franzosen an ihrem ersten Tag in der schönen Biberacher Innenstadt und folgten einer interessanten Stadtführung über die Historie Biberachs.

Nach einem in den Gastfamilien verbrachten Tag schnupperten die französischen Schüler in den Unterricht am PG hinein, bevor sie von der Schulleiterin Sabine Imlau in der Mensa empfangen wurden. Ein Highlight dieses Tages war auf jeden Fall der Bericht des PG-Lehrers Johannes Geyer über seine Familiengeschichte und deren Verbindung zur Widerstandsbewegung der „Weißen Rose“ während der Nazizeit. Mit dem Widerstand gegen die Nazis hatten sich die Schüler auch schon in Valence beschäftigt. Im straffen Programm ging es für die Franzosen dann weiter in die Naturkundeabteilung des Braith-Mali-Museums, wo sie sich auf ihre Exkursion an den Federsee vorbereiteten.

Franzosen machen viele Ausflüge

Während die PGler im Unterricht saßen, besuchten die Franzosen schließlich das Federseemuseum und wanderten auf dem Federseesteg an den See hinaus. Am nächsten Tag bekamen sie eine ausführliche Führung bei der Firma Liebherr inklusive einer Besichtigung der Produktionshallen. Einen Tag später ging es dann für alle nach Stuttgart, um die Ausstellung zu Stuttgart 21 im Bahnhof zu besichtigten und den Fernsehturm zu bezwingen. Ein besonderes Erlebnis war dabei der starke Wind, der sogar den Turm spürbar schwanken ließ. Dieser Tag war als Parallele zur Stadt Grenoble gedacht, die die PGler in Frankreich besichtigt hatten, da die vergleichbare Lage beider Städte in einem Talkessel für ähnliche Umweltprobleme sorgt.

Hospitation im Unterricht stand in den kommenden Tagen nochmals auf dem Programm und anschließend ein Empfang im Rathaus, bei dem Sabine Engelhardt vom Kulturamt der Stadt viel über die Partnerstädte Biberachs berichtete. Der Abschiedsabend rundete die Woche mit viel Pizza und zwei selbstgedichteten Liedern des französischen Lehrers Bumat ab.

Am Wochenende besuchten Franzosen und Deutsche das Wasserwerk der Bodenseewasserversorgung auf dem Sipplinger Berg und die Basilika Birnau. Auf stürmischer Überfahrt erreichten alle wohlbehalten Friedrichshafen, wo der Besuch des Zeppelinmuseums anstand. Dieser Tag am „Schwäbischen Meer“ war die Parallele zum Marseille-Besuch in Frankreich. Der abenteuerliche Austausch war dann auch leider schon zu Ende und unter manch einer Träne mussten sich die Biberacher von ihren Austauschpartnern verabschieden, die ihre lange Rückfahrt nach Valence antraten.